《經濟通通訊社１１日專訊》碧桂園（０２００７）８日晚在公眾號發文稱，集團董事局主

席楊惠妍在１２月的集團管理會議上表態：「家族肯定會砸鍋賣鐵支持公司，公司會努力探索出

一條盡快恢復正常經營的有效路徑」。

楊惠妍在１２月的集團管理會議上提出，未來１２個月內，碧桂園有保交付、保經營、保信

用三項主要工作。



＊今年保交付目標７０萬套難以完成＊



２０２３年前１１個月，碧桂園集團累計交付房屋約５０萬套，累計交付面積達６０４３萬

平方米，涉及３１個省，２４０個城市。碧桂園在２０２３年初提出保交付的目標是７０萬套。

如今距離２０２３年結束僅剩下不到一個月，碧桂園要想如期完成目標，存在較大困難。楊惠妍

在集團管理會議上透露，在未來的１２個月，交付工作會進入深水區，２０２４年碧桂園交付量

預計超過４０萬套，數量仍然龐大。

在保經營方面，碧桂園正在開源節流。碧桂園方面稱，在２０２３年，碧桂園盡最大努力削

減行政費用開銷，總額較２０２１年大幅下降近六成。公司總裁莫斌在會議上稱，銷售是真正的

「造血」。碧桂園要把握年底１２月的銷售關鍵節點，加大現樓去化，調動全民營銷，努力突破

專項盤活，促進現金的回籠；要盯緊年末回款，做好年底逾期應收款的清收。



＊楊惠妍：未來十年碧桂園仍將持續保持正資產＊



在保信用方面，楊惠妍稱，近期，碧桂園集團管理層與財務部門對公司經營可能面臨的極端

情況進行了模擬分析。「保守計算的情況下，只要我們的存貨資產正常銷售，即使假設我們不買

地、稅收沒有減免，不考慮新增業務貢獻，未來十年碧桂園仍將持續保持正資產。」楊惠妍稱，

她對公司修復資產負債表「非常有信心」。（ｃｔ）

