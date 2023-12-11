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AH股新聞

11/12/2023 09:28

《Ａ股行情》滬綜指低開０﹒４５％，上月內地ＣＰＩ驚跌０﹒５％

　　《經濟通通訊社１１日專訊》國家統計局公布，１１月份ＣＰＩ同比下降０﹒５％，為３年
來最大單月降幅，較市場預期的同比下降０﹒１％為大，連續第二個月在負值區域。通縮陰影籠
罩，滬深股市今早低開，上證綜合指數（滬綜指）低開０﹒４５％，報２９５６﹒２９點，深成
指低開０﹒６％，創業板指低開０﹒６１％，大部分行業板塊走低，釀酒、旅遊股領跌。
　　國家統計局城市司首席統計師董莉娟解讀指出，１１月份，受食品、能源價格波動下行等因
素影響，ＣＰＩ有所下降；扣除食品和能源價格的核心ＣＰＩ同比上漲０﹒６％，漲幅與上月相
同，繼續保持溫和上漲。
　　至於１１月份中國ＰＰＩ同比下降３％，遜於預期的跌２﹒８％，降幅比上月擴大０﹒４個
百分點，環比下降０﹒３％。
　　中央政治局日前召開會議，分析研究２０２４年經濟工作，由中共中央總書記習近平主持會
議。會議強調明年要堅持穩中求進、以進促穩、先立後破，強化宏觀政策逆周期和跨周期調節，
積極的財政政策要適度加力、提質增效，穩健的貨幣政策要靈活適度、精準有效，同時加強經濟
宣傳和輿論引導。關注三中全會的召開日子至今還未確定，外界分析三中全會可能會推遲至明年
初。
　　人民銀行重返大額投放模式，今日進行２８５０億元（人民幣．下同）７天期逆回購，淨投
放２１８０億元。本周公開市場有１０７７０億元逆回購到期，另外周五（１５日）還將有
６５００億元一年期中期借貸便利（ＭＬＦ）到期。
　　中證監公布，正在就「合理」調降公募基金的證券交易佣金費率並擬強化公募基金證券交易
佣金分配行為監管公開徵求意見。（ｅｙ）

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