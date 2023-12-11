《經濟通通訊社１１日專訊》國家統計局公布，１１月份ＣＰＩ同比下降０﹒５％，為３年

來最大單月降幅，較市場預期的同比下降０﹒１％為大，連續第二個月在負值區域。至於１１月

份中國ＰＰＩ亦同比下降３％，遜於預期的跌２﹒８％，降幅比上月擴大０﹒４個百分點，環比

下降０﹒３％。

Ａ股市場開盤後，恐慌情緒快速蔓延，白酒、石油板塊跌超２％，銀行、保險、地產等權重

板塊集體瀉，通縮陰影拖累滬綜指跌幅迅速擴大至超過１％，低見２９３０﹒４２點，再創一個

半月以來低位，不過後來ＡＩ概念及能源股升勢猛烈，金融股跌幅收窄，滬綜指跌幅收窄至

０﹒５６％，深成指跌０﹒６６％，創業板指同軟０﹒４３％。股市半日成交５２９８億元（人

民幣．下同），較上日同時段成交急減６％，注意陸股通半日淨流出高達９６﹒３億元。

中央政治局日前召開會議，分析研究２０２４年經濟工作，由中共中央總書記習近平主持會

議。會議強調明年要堅持穩中求進、以進促穩、先立後破，強化宏觀政策逆周期和跨周期調節，

積極的財政政策要適度加力、提質增效，穩健的貨幣政策要靈活適度、精準有效，同時加強經濟

宣傳和輿論引導。

人民銀行重返大額投放模式，今日進行２８５０億元７天期逆回購，淨投放２１８０億元。



＊地產救不救？內房股很愁＊



中央政治局會議並沒有明確提到房地產問題，僅表示要持續有效防範化解重點領域風險，堅

決守住不發生系統性風險的底線。另一方面多家龍頭房企流動性問題持續加劇，例如碧桂園

（０２００７）董事局主席楊惠妍在１２月的集團管理會議上表態，稱楊氏家族肯定會砸鍋賣鐵

支持公司，公司會努力探索出一條盡快恢復正常經營的有效路徑。

滬深地產股繼續走低，保利發展（滬：６０００４８）、招商蛇口（深：００１９７９）跌

２﹒９％，萬科Ａ（深：０００００２）跌２﹒５％，新城控股（滬：６０１１５５）跌

２﹒３％，格力地產（滬：６００１８５）跌１﹒２％。



＊白酒股下跌，內需股受傷＊



大批外資流出，白酒股領跌，瀘州老窖（深：０００５６８）跌５﹒３％，山西汾酒

（滬：６００８０９）跌４﹒１％，五糧液（深：０００８５８）跌３﹒７％，貴州茅台

（滬：６００５１９）挫２﹒１％。

通脹數據差內需股大跌，安記食品（滬：６０３６９６）跌７﹒３％，一鳴食品

（滬：６０５１７９）跌６﹒７％，佳禾食品（滬：６０５３００）挫５﹒７％，春雪食品

（滬：６０５５６７）跌４﹒８％，黑芝麻（深：０００７１６）跌４﹒４％。（ｅｙ）

