《經濟通通訊社１１日專訊》國家統計局公布，１１月份ＣＰＩ同比下降０﹒５％，為３年

來最大單月降幅，較市場預期的同比下降０﹒１％為大，連續第二個月在負值區域。至於１１月

份中國ＰＰＩ亦同比下降３％，遜於預期的跌２﹒８％，降幅比上月擴大０﹒４個百分點，環比

下降０﹒３％。

Ａ股市場開盤後，恐慌情緒快速蔓延，白酒、石油板塊跌超２％，銀行、保險、地產等權重

板塊集體瀉，通縮陰影拖累滬綜指跌幅迅速擴大至超過１％，盤中再創一個半月以來低位，不過

後來ＡＩ概念及能源股升勢猛烈，加上午後券商股逆轉走漲，三大指數集體由綠轉紅且愈升愈急

，滬綜指收升０﹒７％，報２９９１﹒４點，直逼三千關，在過山車行情下滬指全日振幅高達

２﹒２％；深成指升０﹒８２％，創業板指更漲１﹒２５％。

陸股通流出一度近百億元（人民幣．下同），全日收窄至約３３億元。兩市全日成交

９１１５億元，按日縮水５﹒２％。

中央政治局日前召開會議，分析研究２０２４年經濟工作，由中共中央總書記習近平主持會

議。會議強調明年要堅持穩中求進、以進促穩、先立後破，強化宏觀政策逆周期和跨周期調節，

積極的財政政策要適度加力、提質增效，穩健的貨幣政策要靈活適度、精準有效，同時加強經濟

宣傳和輿論引導。



＊券商股成護盤主力＊



券商股早段下跌午後爆發，成為護盤主力軍，個股方面，浙商證券（滬：６０１８７８）漲

停，信達證券（滬：６０１０５９）升６﹒４％，華林證券（深：００２９４５）升４﹒３％，

首創證券（滬：６０１１３６）升３﹒３％，華鑫股份（滬：６００６２１）升２﹒４％，中金

公司（滬：６０１９９５）升２﹒２％，光大證券（滬：６０１７８８）升２﹒１％。

谷歌發布新一代大模型Ｇｅｍｉｎｉ，號稱是全球範圍內最先發布的多模態模型，Ａ股相關

概念連日火爆，世紀天鴻（深：３００６５４）升兩成漲停，因賽集團（深：３００７８１）飆

１４﹒８％，中文在線（深：３００３６４）升１１﹒４％，宣亞國際（深：３００６１２）、

國脈文化（滬：６００６４０）、蘇州科達（滬：６０３６６０）等升一成漲停。



＊地產股反彈無份＊



中央政治局會議並沒有明確提到房地產問題，僅表示要持續有效防範化解重點領域風險，堅

決守住不發生系統性風險的底線。另一方面多家龍頭房企流動性問題持續加劇，例如碧桂園

（０２００７）董事局主席楊惠妍在１２月的集團管理會議上表態，稱楊氏家族肯定會砸鍋賣鐵

支持公司，公司會努力探索出一條盡快恢復正常經營的有效路徑。

滬深地產股繼續走低，金地集團（滬：６００３８３）、招商蛇口（深：００１９７９）跌

２﹒２％，保利發展（滬：６０００４８）跌１﹒６％，萬科Ａ（深：０００００２）走低

１﹒４％。（ｅｙ）



表列滬深股市主要指數

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收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）

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滬深３００指數 ３４１９﹒４５ ＋０﹒５９

上證綜合指數 ２９９１﹒４４ ＋０﹒７４ ４０５３﹒５２

上證Ａ股指數 ３１３６﹒２７ ＋０﹒７４

深證成份指數 ９６３２﹒６１ ＋０﹒８２ ５０５６﹒５４

深圳創業板指數 １９１５﹒７４ ＋１﹒２５

上證Ｂ股指數 ２２９﹒８２ ＋０﹒４３ １﹒２６

深證Ｂ股指數 １０７８﹒２３ ＋０﹒４７ ０﹒７３

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