《海納智見》回顧２０２３年，受疫後國內經濟波浪式修復、外圍地緣政治因素影響，市場

整體表現偏弱。然而，正如每一個夜晚都會被清晨的曙光打破一樣，市場終將迎來一場破曉。展

望２０２４年，國內基本面進一步修復、海外流動性好轉推動市場風險偏好回升，中國權益市場

有望迎來破曉時分。同時從風格角度看，在產業轉型升級步伐加快、新質生產力蓬勃發展的大背

景下，過去小盤成長、高股息佔優的趨勢或告一段落，未來新的機遇或將湧現於白馬成長領域，

破曉既寓意市場的新起點，也代表著明年風格破「小」的可能。



經濟及股市中期運行存在周期性規律。例如借鑒美國經驗，儘管美國經濟增速長期看是下行

，但在一段時期內仍圍繞中樞水準周期波動。中國經濟同樣存在類似的周期規律，２０１０年後

隨著中國經濟轉型，ＧＤＰ增速也持續下滑，２０２０年以來ＧＤＰ增速中樞降至５％左右。在

經濟周期的不同階段資本市場也會出現相應的周期輪回規律。回顧Ａ股２００５年以來的走勢，

我們可以發現Ａ股每隔３－４年會出現一次大的底部。過去一年經濟和股市背景較複雜。參考借

鑒歷史上Ａ股的底部，歷次調整中市場大底多是反覆震蕩築底，一般順序為：政策底－市場底－

業績底。



對於本輪情況而言，實際上２２年４月開始Ａ股已整體處在政策底的區間中，但這次Ａ股底

部區域相較歷史情況確實拉得更長，主要是源於本次經濟運行及外部環境更複雜。從交易、資產

比價、估值指標來看，當前Ａ股調整幅度已顯著，市場情緒和風險偏好都降至低位。此外，庫存

周期或已於２３年７月見底回升。



展望明年，我們認為Ａ股基本面復甦將是市場上漲的有效支撐，而企業盈利回升的關鍵在於

宏觀有動能和中觀有驅動，例如１６－１７年供改和棚改拉動經濟快速增長並形成資源品和地產

鏈兩大主線帶動盈利走強、１９－２０年投資發力和出口回升帶動經濟修復、高端裝備製造多點

蓬勃發展導致盈利偏強。隨著穩增長政策持續發力，疊加庫存周期進入補庫階段，明年國內經濟

運行有望進一步好轉，預計２４年國內實際ＧＤＰ同比有望達５％左右。在經濟回暖的背景下，

我們預計２４年全Ａ歸母淨利同比增速有望達到５－１０％。



結構上，科技和消費或是拉動２４年Ａ股盈利增長的主要驅動力。科技方面，政策持續加大

對科創的支持力度，技術層面ＡＩ技術不斷發展落地。消費方面，中短期政策發力改善居民消費

傾向，中長期產業轉型升級帶動居民收入水平提升、催生新消費需求。此外，美聯儲加息周期或

將終結，Ａ股估值壓制因素有望緩解，外資有望回流，也從一定程度上助力市場上行。



今年以來行業風格呈現啞鈴型的特徵。回顧今年以來的Ａ股行情，風格上呈現「 高股息＋

科技成長」兩頭佔優的啞鈴型表現。當前白馬成長板塊已具備投資性價比。若以茅指數作為白馬

成長板塊的代表，白馬成長估值已處在歷史較低水平；以基金重倉股為代表的白馬成長組合估值

同樣處於歷史估值中低水平。展望２４年，宏微觀基本面有望持續修復，白馬成長或將佔優。白

馬成長中重視硬科技及醫藥，硬科技中重視電子、數位基建和ＡＩ應用，醫藥中關注創新藥、血

製品、醫療器械等細分子領域。消費存在結構性機會，關注政策導向指引下新型文化消費加速發

展，以及技術進步推進下智慧消費需求釋放。此外，若未來中央金融工作會議提及的相關領域政

策逐漸出台落地，受益於政策的銀行和券商估值可能修復，有望迎來階段性機會。



風險提示：穩增長政策落地進度不及預期，國內經濟修復不及預期。



《海通國際Ａ股首席策略分析師 荀玉根》



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