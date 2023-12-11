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AH股新聞

11/12/2023 09:28

京東創辦人劉強東公司內網留言：我不會躺平也希望兄弟們不會躺平

　　《經濟通通訊社１１日專訊》在阿里（０９９８８）創辦人馬雲罕見開腔鼓勵員工後，京東
（０９６１８）創始人劉強東也發聲了。
　　據報一位京東運營人員此前在內網發表千字長文，詳盡談到京東公司現存的一些問題，包括
促銷機制過於複雜、大促銷活動能動性較差，低價戰略落實也不夠全面。接著，京東創始人、董
事局主席劉強東就回覆稱：「出現這麼多問題，當然都是我管理不善，我非常自責，但是無論如
何，我不會躺平，也希望兄弟們不會躺平。」
　　劉強東還表示，很多人天天說創新，卻每天就是抄襲跟隨別人。不過馬雲才在不到一個月前
於阿里內網回覆員工留言，有網友表示，劉強東此舉難免讓人覺得是「東施效顰」。
　　京東今年首三季純利２０７﹒７８億元（人民幣．下同），按年升１﹒８３倍，好過預期，
期內總收入７７８５﹒８５億元，按年升３﹒７％，不過有大行表示，基於消費復甦的不確定性
，以及激烈的競爭，未敢看好京東後市表現。京東沒有公布今年「雙１１」總成交額情況，僅表
示成交額、訂單量、用戶數齊創新高，但第三方監測平台星圖數據公布，今年「雙１１」全網銷
售額達１﹒１４萬億元，同比增速由去年的１３﹒７％大幅放緩至２﹒１％。（ｅｙ）

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