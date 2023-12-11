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AH股新聞

11/12/2023 10:43

《華為動向》媒體評問界Ｍ７純電續航墊底，余承東斥測試「坑人」

　　《經濟通通訊社１１日專訊》華為公司高管余承東一向語出驚人，不遺餘力為華為打輿論戰
，被稱為華為「戰狼」，在被華為安排到備受眾望的智能汽車業務後，余承東把這股「戰狼」特
色從手機界捲至汽車界。
　　內地汽車媒體《懂車帝》近日發布新能源汽車冬測結果，結果顯示由賽力斯
（滬：６０１１２７）生產，實際上由華為主導的汽車問界Ｍ７，其純電續航達成率只有
３１﹒６％，在插電式混合動力汽車組別排名墊底，而非「遙遙領先」。
　　問界官方對這個測試結果並不滿意，其後發表文章反擊，稱《懂車帝》在車輛測試前進行了
共計７１分鐘的空調製熱，在車內溫度達到２４攝氏度後，又持續製熱４０分鐘。在此過程中有
十多次開關車門、車窗的操作，其中最長時間超過３分鐘，大大增加了空調能耗，導致電量快速
下降。問界質疑在極寒及空調持續製熱條件下，多次長時間開車窗、車門，嚴重背離用戶真實使
用場景。余承東在微信朋友圈轉發了這篇文章，並表示「坑人的測試，誤導民眾！科學與嚴謹才
是應該遵循的基本規則！」
　　在沒有提前耗電以及多次開關門窗的情況下，問界Ｍ７的續航達成率可以更佳，自然毫無疑
問，不過關鍵在於《懂車帝》是否用同樣的標準測試所有的車型，問界在文章中並沒有提及這一
點。有網友評論道，問界反應如此激烈，顯然余承東「急了」。（ｅｙ）

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