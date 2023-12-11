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AH股新聞

11/12/2023 12:05

【聚焦數據】廣東１１月出口降幅收窄至１﹒７％，進口增５﹒６％

　　《經濟通通訊社１１日專訊》海關廣東分署公布，１１月廣東進出口轉降為增，進出口總值
７２２６﹒３億元（人民幣．下同），增長０﹒９％，扭轉連續兩個月的下降態勢，１０月為下
降１﹒９％。其中，出口４５３６﹒６億元，下降１﹒７％，降幅收窄６﹒５個百分點；進口
２６８９﹒７億元，增長５﹒６％，增幅縮減６﹒１個百分點，連續兩個月保持正增長。
　　今年前１１個月，廣東外貿進出口總值７﹒５２萬億元，同比下降０﹒３％，與前１０個月
持平。其中，出口４﹒９４萬億元，增長２％，增幅較前１０個月縮減０﹒５個百分點；進口
２﹒５８萬億元，下降４﹒４％，降幅較前１０個月收窄１個百分點。
　
＊首１１月對五大貿易夥伴進出口均小幅下降＊
　
　　前１１個月，廣東一般貿易、保稅物流進出口增長，比重提升。進出口額分別為４﹒３２萬
億元和１﹒３２萬億元，增長４﹒４％和８﹒１％，佔廣東進出口總值的比重提升２﹒６個和
１﹒４個百分點，至５７﹒４％和１７﹒５％。加工貿易進出口１﹒７７萬億元，下降９﹒６％
，佔２３﹒６％。
　　民營企業進出口保持增長。前１１個月，廣東民營企業進出口４﹒５５萬億元，增長
５﹒３％，佔６０﹒５％；外商投資企業進出口２﹒５５萬億元，下降８﹒１％，佔３３﹒９％
；國有企業４１０２﹒５億元，下降５﹒６％，佔５﹒５％。
　　從區域看，新興市場成為增長的重要力量。前１１個月，廣東前５大貿易夥伴分別為東盟、
香港、美國、歐盟、台灣地區，分別小幅下降０﹒９％、０﹒０１％、２﹒６％、０﹒４％和
０﹒６％。同期，新興市場保持較好的增長勢頭，其中，對拉美增長７﹒４％、中東增長
７﹒８％、非洲增長４﹒６％。此外，對共建「一帶一路」國家增長０﹒４％。
　
＊首１１月電動載人汽車出口大增３﹒１倍＊
　
　　機電產品出口保持增長，其中「新三樣」、集成電路、船舶較快增長。前１１個月，廣東出
口機電產品增長０﹒８％，佔廣東出口總值的６５﹒５％。其中，出口值較大的自動數據處理設
備及其零部件、電工器材、家用電器分別增長０﹒６％、１﹒９％和６﹒９％；「新三樣」電動
載人汽車、鋰電池、太陽能電池分別增長３﹒１倍、１８﹒１％、２７﹒５％；集成電路、船舶
增長２４﹒４％和４７％。（ｓｌ）

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