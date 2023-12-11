《經濟通通訊社１１日專訊》海關廣東分署公布，１１月廣東進出口轉降為增，進出口總值

７２２６﹒３億元（人民幣．下同），增長０﹒９％，扭轉連續兩個月的下降態勢，１０月為下

降１﹒９％。其中，出口４５３６﹒６億元，下降１﹒７％，降幅收窄６﹒５個百分點；進口

２６８９﹒７億元，增長５﹒６％，增幅縮減６﹒１個百分點，連續兩個月保持正增長。

今年前１１個月，廣東外貿進出口總值７﹒５２萬億元，同比下降０﹒３％，與前１０個月

持平。其中，出口４﹒９４萬億元，增長２％，增幅較前１０個月縮減０﹒５個百分點；進口

２﹒５８萬億元，下降４﹒４％，降幅較前１０個月收窄１個百分點。



＊首１１月對五大貿易夥伴進出口均小幅下降＊



前１１個月，廣東一般貿易、保稅物流進出口增長，比重提升。進出口額分別為４﹒３２萬

億元和１﹒３２萬億元，增長４﹒４％和８﹒１％，佔廣東進出口總值的比重提升２﹒６個和

１﹒４個百分點，至５７﹒４％和１７﹒５％。加工貿易進出口１﹒７７萬億元，下降９﹒６％

，佔２３﹒６％。

民營企業進出口保持增長。前１１個月，廣東民營企業進出口４﹒５５萬億元，增長

５﹒３％，佔６０﹒５％；外商投資企業進出口２﹒５５萬億元，下降８﹒１％，佔３３﹒９％

；國有企業４１０２﹒５億元，下降５﹒６％，佔５﹒５％。

從區域看，新興市場成為增長的重要力量。前１１個月，廣東前５大貿易夥伴分別為東盟、

香港、美國、歐盟、台灣地區，分別小幅下降０﹒９％、０﹒０１％、２﹒６％、０﹒４％和

０﹒６％。同期，新興市場保持較好的增長勢頭，其中，對拉美增長７﹒４％、中東增長

７﹒８％、非洲增長４﹒６％。此外，對共建「一帶一路」國家增長０﹒４％。



＊首１１月電動載人汽車出口大增３﹒１倍＊



機電產品出口保持增長，其中「新三樣」、集成電路、船舶較快增長。前１１個月，廣東出

口機電產品增長０﹒８％，佔廣東出口總值的６５﹒５％。其中，出口值較大的自動數據處理設

備及其零部件、電工器材、家用電器分別增長０﹒６％、１﹒９％和６﹒９％；「新三樣」電動

載人汽車、鋰電池、太陽能電池分別增長３﹒１倍、１８﹒１％、２７﹒５％；集成電路、船舶

增長２４﹒４％和４７％。（ｓｌ）

