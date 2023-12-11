《經濟通通訊社１１日專訊》武漢市公安局優化落戶政策，調整四項相關條件和辦理規定目
前已正式實施。有關措施包括：取消原購房落戶業務中「首次交易商品房」以及購房面積、金額
等條件限制，非武漢市戶籍人員在市內購買自有產權房屋，取得不動產權證書或房屋所有權證書
、土地所有權證書，房屋證載用途為住宅即可申辦落戶。原「購買新城區商品房落戶」和「購買
中心城區商品房落戶」兩項業務合併調整為「自有產權住房落戶」業務。
另外，取消中心城區夫妻投靠落戶的婚齡限制，在全市實行統一的夫妻投靠及子女隨遷落戶
政策，只要已結婚登記的夫妻一方為該市戶籍，在該市有合法穩定住所，非該市戶籍的另一方和
符合隨遷條件的子女，即可申請落戶。
取消新城區戶籍人員遷入中心城區、開發區落戶需在中心城區、開發區就業創業滿１年的條
件。新城區戶籍人員在中心城區、開發區有自有產權房屋，取得不動產權證書或房屋所有權證書
、土地所有權證書，房屋證載用途為住宅的，可申請落戶。
與此同時，進一步調整完善積分入戶辦法，提高「居住年限」、「繳納社保」、「合法穩定
住所（含租賃）」分值權重，確保三項佔比在５０％以上。（ｓｌ）
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