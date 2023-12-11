《經濟通通訊社１１日專訊》中汽協發布數據顯示，１１月汽車市場借助「雙１１」大促等

消費浪潮，表現持續向好，超出預期，汽車產量創歷史新高，銷量也接近３００萬輛。１１月汽

車產銷分別完成３０９﹒３萬輛和２９７萬輛，環比分別增長７％和４﹒１％，同比分別增長

２９﹒４％和２７﹒４％。１－１１月，汽車產銷分別完成２７１１﹒１萬輛和２６９３﹒８萬

輛，同比分別增長１０％和１０﹒８％，增速較１－１０月分別提升２和１﹒７個百分點。

細分國內市場和出口，１１月，汽車國內銷量２４８﹒８萬輛，環比增５﹒２％，同比增

２４﹒３％；出口４８﹒２萬輛，環比下降１﹒１％，同比增長４６﹒３％。１－１１月，汽車

國內銷量２２５２﹒６萬輛，同比增４﹒７％；出口４４１﹒２萬輛，同比增５８﹒４％。



＊１１月新能源車月度產銷首次雙破百萬，料全年超預期完成目標＊



新能源汽車市場方面，１１月新能源汽車產銷分別完成１０７﹒４萬輛和１０２﹒６萬輛，

月度產銷首次雙雙超過百萬輛，同比分別增長３９﹒２％和３０％，市場佔有率達到３４﹒５％

。１－１１月，新能源汽車產銷分別完成８４２﹒６萬輛和８３０﹒４萬輛，同比分別增長

３４﹒５％和３６﹒７％，市場佔有率達到３０﹒８％。

細分國內市場和出口，１１月，新能源汽車國內銷量９２﹒９萬輛，環比增１１﹒７％，同

比增３３﹒９％；出口９﹒７萬輛，環比下降２１﹒８％，同比增長１﹒６％。１－１１月，新

能源汽車國內銷量７２１﹒２萬輛，同比增３１﹒７％；出口１０９﹒１萬輛，同比增

８３﹒５％。

而據中汽協整理海關總署數據顯示，１０月汽車出口５２﹒７萬輛，環比增長６﹒２％，同

比增長４９﹒６％，其中新能源汽車出口１９﹒３萬輛，環比增長１３﹒４％，同比增長

３８﹒４％。１－１０月，汽車出口４２３﹒９萬輛，同比增長６２﹒１％，其中新能源汽車出

口１４３﹒９萬輛，同比增長７７﹒４％。汽車出口量前十的國家中，俄羅斯、墨西哥和比利時

出口量位居前三，市場表現較強。新能源汽車出口的前三大國家為比利時、泰國和英國。

中汽協認為，隨著政策效果持續顯現，各地車展及促銷活動持續發力，加之企業最後一個月

收尾衝刺，預計１２月汽車市場將持續向好，再現年底「翹尾」現象。汽車產銷全年有望創造歷

史新高，超預期完成全年預測目標。（ｓｌ）

