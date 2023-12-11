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AH股新聞

11/12/2023 08:16

【聚焦數據】內地１１月ＣＰＩ跌幅擴至０﹒５％，３年來最大

　　《經濟通通訊社１１日專訊》國家統計局公布，１１月份居民消費價格指數（ＣＰＩ）同比
下降０﹒５％，為３年來最大單月降幅，較市場預期的同比下降０﹒１％為大，連續第二個月在
負值區域。首１１月ＣＰＩ比上年同期上漲０﹒３％。
　　國家統計局城市司首席統計師董莉娟解讀指出，１１月份，受食品、能源價格波動下行等因
素影響，ＣＰＩ有所下降；扣除食品和能源價格的核心ＣＰＩ同比上漲０﹒６％，漲幅與上月相
同，繼續保持溫和上漲。
　
＊國內汽油價格環比降２﹒８％，今年以來最大降幅＊
　
　　從環比看，ＣＰＩ下降０﹒５％。環比下降主要是天氣偏暖農產品供應充足、國際油價下行
和出行等服務消費需求季節性回落影響。其中，食品價格下降０﹒９％，降幅超季節性水平
０﹒８個百分點，影響ＣＰＩ下降約０﹒１７個百分點。非食品中，受國際油價下行影響，國內
汽油價格下降２﹒８％，為今年以來最大降幅，影響ＣＰＩ下降約０﹒１０個百分點。　
　
＊豬肉價同比降３１﹒８％，降幅擴大１﹒７個百分點＊
　
　　從同比看，ＣＰＩ下降０﹒５％。同比降幅比上月擴大０﹒３個百分點，主要是能源價格同
比由漲轉降，對ＣＰＩ同比的下拉影響比上月增加０﹒１９個百分點所致。其中，食品價格下降
４﹒２％，降幅略擴０﹒２個百分點。食品中，豬肉價格下降３１﹒８％，降幅擴大１﹒７個百
分點。非食品中，能源價格由上月上漲１﹒２％轉為下降１﹒３％；服務價格上漲１﹒０％，漲
幅回落０﹒２個百分點，其中飛機票價格由上月上漲５﹒１％轉為下降０﹒５％。（ｃｔ）

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