《經濟通通訊社１１日專訊》國家統計局公布，１１月份，工業生產者出廠價格指數

（ＰＰＩ）同比下降３％，遜於預期的跌２﹒８％。降幅比上月擴大０﹒４個百分點；環比下降

０﹒３％；工業生產者購進價格同比下降４﹒０％，環比下降０﹒３％。

首１１月平均，工業生產者出廠價格比上年同期下降３﹒１％，工業生產者購進價格下降

３﹒６％。按月則減０﹒３％。今年首１１個月，ＰＰＩ按年下降３﹒１％。

國家統計局城市司首席統計師董莉娟表示，１１月份，受國際油價回落、部分工業品市場需

求偏弱等因素影響，全國ＰＰＩ按月由平轉降，同比降幅擴大。

從同比看，ＰＰＩ下降３％，降幅比上月擴大０﹒４個百分點。其中，生產資料價格下降

３﹒４％，降幅擴大０﹒４個百分點；生活資料價格下降１﹒２％，降幅擴大０﹒３個百分點。

從環比看，ＰＰＩ由上月持平轉為下降０﹒３％。其中，生產資料價格由上月上漲０﹒１％

轉為下降０﹒３％；生活資料價格下降０﹒２％，降幅比上月擴大０﹒１個百分點。國際油價下

行，帶動國內石油和天然氣開採業、石油煤炭及其他燃料加工業價格分別下降２﹒８％、

２﹒５％，合計影響ＰＰＩ環比下降約０﹒１３個百分點，佔總降幅的四成多。（ｃｔ）







