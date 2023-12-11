《經濟通通訊社１１日專訊》內地汽車資訊平台「懂車帝」日前發布今年冬季測試結果。一

如以往，測試是在嚴寒的東北地區進行，涉及５１款主流新能源汽車，測試多達數十項。其中的

混動車型純電續航達成率測試結果引發全網熱議－－比亞迪（０１２１１）

（深：００２５９４）仰望以８５﹒０８％續航達成率排第一，華為與賽力斯

（滬：６０１１２７）生產的ＡＩＴＯ問界Ｍ７增程版以３１﹒６％的續航達成率排第尾。多家

車企相關負責人紛紛發聲，表示不認同懂車帝的冬測結果，質疑測試標準和過程不科學、不嚴謹

、不公正，包括測試前多次打開車門加大空調能耗等。

懂車帝今日下午回應稱，本次測試為攝氏零下２０度極寒天氣的滿載續航測試，所有參與車

輛在整備後編隊行駛出發，使用統一標準，符合用戶冬季用車場景，不存在區別對待。懂車帝強

調，冬測將正常進行，歡迎用戶和車企提出寶貴建議。



＊長城汽車周四舉行準質疑溝通會，吉利指測試結果令人不信服＊



對於今次冬測結果，ＡＩＴＯ汽車上周五（８日）晚於微博發長文逐點反駁；華為智能汽車

解決方案ＢＵ董事長余承東昨晚更在微信朋友圈發文大罵：「坑人的測試，誤導民眾！科學與嚴

謹才是應該遵循的基本規則！」此外，長城汽車（滬：６０１６３３）今日宣布，將於周四

（１４日）下午３時舉行「懂車帝冬測標準質疑溝通會」，以車企角度講解何謂新能源車冬測的

科學公正標準，以及各項標準等，宣稱「硬剛？爆料？揭真相？撈幹的還得看長城」。

吉利控股集團高級副總裁楊學良今日亦在微博發文，強調不認同《２０２３懂車帝冬測》混

動車型純電續航達成率測評結果，認為測評過程不科學、不嚴謹，結論不令人信服，不僅誤導消

費者，還傷害懂車帝自身的公信力。楊學良表示，希望更多客觀公正的第三方的測評機構，以更

加科學、嚴謹的方式對吉利汽車集團旗下的新能源車型進行測評。

