《經濟通通訊社１１日專訊》據《中國證券報》報道，沙特投資大臣哈立德．法利赫與協鑫

集團董事長朱共山，昨（１０日）就協鑫新能源產業布局沙特等事宜進行深入交流探討。哈立德

．法利赫表示，沙特高度重視與協鑫在內的中國企業開展各領域合作，希望未來雙方不斷擴大交

流合作，積極開展戰略對接，實現互利共贏發展。

哈立德．法利赫稱，沙中友誼源遠流長，共建「一帶一路」倡議為雙邊經貿合作提供了新動

力，中國已成為沙特實現「２０３０願景」值得信賴的夥伴。沙方希望協鑫新能源材料科技項目

早日落地沙特，為沙特及中東地區提供綠色低碳能源，攜手打造多元、持久的經貿關係，實現互

利共贏。

朱共山表示，當前是中國新能源產業在沙特阿拉伯和中東地區投資的戰略機遇期和多元化機

遇期，目前協鑫集團正在推進第三次重大戰略轉型，作為中東地區的重要門戶，沙特成為協鑫海

外投資的首選地，光儲充算領域合作潛力巨大。協鑫願與沙方一道，依靠科技、創新、人才等優

勢，共同推動共建「一帶一路」倡議同沙特「２０３０願景」深度對接，加大光伏、儲能、算力

等新興領域合作，共同維護兩國產業鏈、供應鏈安全穩定。（ｓｌ）

