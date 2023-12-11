《經濟通通訊社１１日專訊》今日有機構稱，瀘州老窖（深：０００５６８）下調旗下核心

產品「國窖１５７３」和「特曲」的出廠價。由於近年國內知名白酒產品價格調整主基調是漲價

和挺價，故今次降價傳言引發市場關注。內媒《第一財經》隨後報道，瀘州老窖董秘辦和經銷商

分別證實，上述核心產品結算價格並未改變，只是針對部分客戶進行利潤前置調整。

瀘州老窖今日股價一度跌至１７４﹒０３元（人民幣．下同）創新低，收市挫４﹒４％，報

１８１﹒５５元。

相關傳言稱，瀘州老窖已通知經銷商，至１２月１８日分別將國窖１５７３的打款價從

９８０元下調至９３０元，且每瓶掃碼出庫獎勵１０元，同時瀘州老窖特曲打款價也從３４０元

下降至２９０元。不過，報道引述瀘州老窖董秘辦表示，經核實，此舉是針對部分優質客戶計劃

內配額進行的利潤前置操作，即將部分後期需要分配的利潤提前支付給經銷商，提升回款效率，

幫助經銷商經營和資金周轉。有經銷商則透露，這次政策主要是對針對相關產品打款價執行開門

紅政策，有５０元紅包獎勵，出庫掃碼再獎勵１０元，並不是降低出廠結算價。

報道引述酒業分析師蔡學飛表示，瀘州老窖此次調整是一個積極的信號，現在是白酒銷售旺

季，市場競爭激烈，通過提高渠道價差與即時獎勵，加大產品的銷售，有利於企業銷售增長。

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