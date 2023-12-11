《經濟通通訊社１１日專訊》中國網絡空間安全協會近期在１９家應用商店選取７款下載量

達到１億次的「餐飲外賣類」Ａｐｐ，包括美團（０３６９０）、餓了麼、盒馬、叮咚買菜、口

碑、京東到家、多點，並進行個人信息收集情況測試。相關結果今日在協會微信公眾號發布，並

獲網信辦微信公眾號轉載。其中在系統權限調用情況方面，７款Ａｐｐ在５種場景下調用了位置

、設備信息、應用列表、剪切板、存儲共５類系統權限，未發現調用相機、麥克風、通訊錄等其

他權限。

個人信息上傳情況方面，７款Ａｐｐ上傳了５種類型個人信息：１﹒ 位置信息，包括經緯

度、街道地址、當前連接Ｗｉ－Ｆｉ ＭＡＣ地址、周邊可用Ｗｉ－Ｆｉ ＭＡＣ地址、當前連

接基站信息；２﹒ 唯一設備識別碼，包括Ａｎｄｒｏｉｄ ＩＤ（安卓ＩＤ）、ＯＡＩＤ（開

放匿名設備標識符）、手機ＭＡＣ地址；３﹒ 應用列表信息，包括手機上已安裝、新安裝和新

卸載的應用信息；４﹒ 用戶截圖操作信息；５﹒ 用戶使用Ａｐｐ產生的交互信息，包括搜索

詞。

網絡上傳流量情況方面，７款Ａｐｐ在用戶完成一次外賣商品選購活動（啟動Ａｐｐ、瀏覽

首頁、搜索商品、選購商品）時，上傳數據流量平均最多的為口碑，約為２２８ＫＢ；平均最少

的為餓了麼，約為１０９ＫＢ。７款Ａｐｐ後台靜默１２小時，上傳數據流量平均最多的為美團

，約為２９ＫＢ；平均最少的為叮咚買菜，約為１ＫＢ。（ｓｌ）

