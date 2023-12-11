  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
AH股新聞

11/12/2023 15:52

《中國監管》網安協會測試７款外賣Ａｐｐ，未發現調用相機等權限

　　《經濟通通訊社１１日專訊》中國網絡空間安全協會近期在１９家應用商店選取７款下載量
達到１億次的「餐飲外賣類」Ａｐｐ，包括美團（０３６９０）、餓了麼、盒馬、叮咚買菜、口
碑、京東到家、多點，並進行個人信息收集情況測試。相關結果今日在協會微信公眾號發布，並
獲網信辦微信公眾號轉載。其中在系統權限調用情況方面，７款Ａｐｐ在５種場景下調用了位置
、設備信息、應用列表、剪切板、存儲共５類系統權限，未發現調用相機、麥克風、通訊錄等其
他權限。
　　個人信息上傳情況方面，７款Ａｐｐ上傳了５種類型個人信息：１﹒　位置信息，包括經緯
度、街道地址、當前連接Ｗｉ－Ｆｉ　ＭＡＣ地址、周邊可用Ｗｉ－Ｆｉ　ＭＡＣ地址、當前連
接基站信息；２﹒　唯一設備識別碼，包括Ａｎｄｒｏｉｄ　ＩＤ（安卓ＩＤ）、ＯＡＩＤ（開
放匿名設備標識符）、手機ＭＡＣ地址；３﹒　應用列表信息，包括手機上已安裝、新安裝和新
卸載的應用信息；４﹒　用戶截圖操作信息；５﹒　用戶使用Ａｐｐ產生的交互信息，包括搜索
詞。
　　網絡上傳流量情況方面，７款Ａｐｐ在用戶完成一次外賣商品選購活動（啟動Ａｐｐ、瀏覽
首頁、搜索商品、選購商品）時，上傳數據流量平均最多的為口碑，約為２２８ＫＢ；平均最少
的為餓了麼，約為１０９ＫＢ。７款Ａｐｐ後台靜默１２小時，上傳數據流量平均最多的為美團
，約為２９ＫＢ；平均最少的為叮咚買菜，約為１ＫＢ。（ｓｌ）

【訂閱有賞】25度生活YouTube頻道 暖暖冬日賞你etnet 30週年珍藏版2024年曆卡 + keroppi加大版毛毯！► 立即訂閱

返回AH股新聞

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

九運香港行運秘笈！原來呢幾個行業最旺！九運搬去呢幾區因乜解究？家居風水點擺設？阿法醒你旺足20年tips！

【訂閱有賞】25度生活YouTube Channel 暖暖冬日賞 etnet 30週年珍藏版2024年曆卡 + Kerokerokeroppi加大版毛毯

etnet定存息率比較神器！幫你搵邊間銀行最高息

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金