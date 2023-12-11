《經濟通通訊社１１日專訊》工業和信息化部、財政部、稅務總局發布關於調整減免車輛購

置稅新能源汽車產品技術要求的公告（下稱《公告》），自２０２４年１月１日起，申請進入《

減免車輛購置稅的新能源汽車車型目錄》（下稱《減免稅目錄》）的車型，需符合新能源汽車產

品技術要求。工信部表示，今次適當提高了現有技術指標要求，包括提高了整車能耗、續駛里程

、動力電池系統能量密度等現有技術指標要求，新增低溫里程衰減技術指標要求，明確了換電模

式車型相關要求。

其中，換電模式車型除了要符合新能源汽車產品技術要求，還需提供滿足ＧＢ╱

Ｔ４００３２《電動汽車換電安全要求》等標準要求的第三方檢測報告，以及生產企業保障換電

服務的證明材料。企業自建換電站的，需提供換電站設計圖紙和所有權證明；委托換電服務的，

需提供車型、換電站匹配證明、雙方合作協議等材料。

２０２４年１月１日至２０２４年５月３１日為過渡期。２０２４年１月１日起，２０２３

年１２月３１日前已進入《免徵車輛購置稅的新能源汽車車型目錄》（下稱《免稅目錄》）且仍

有效的車型，將自動轉入《減免稅目錄》。相關車型要及時上傳減免稅標識、換電模式標識，換

電模式車型、燃料電池車型等按《公告》要求補充相應佐證材料。

２０２４年６月１日起，不符合《公告》技術要求的車型將從《減免稅目錄》中撤銷；同時

，《關於免徵新能源汽車車輛購置稅的公告》、《關於調整免徵車輛購置稅新能源汽車產品技術

要求的公告》中的技術要求廢止。

《公告》並要求，企業要建立健全安全管理機制，強化產品質量保障能力，確保新能源汽車

使用安全。要提升監測平台效能，做好風險預警提醒，及時上報車輛事故報告。對於發生安全事

故、隱瞞不報的，視情節輕重取消車型減免稅資格或暫停新車型申報《減免稅目錄》。（ｓｌ）

