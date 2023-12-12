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AH股新聞

12/12/2023 08:36

《駐京專電》國辦：加快內外貿一體發展，支持外貿企業拓國內市場

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１２日北京專電》國務院辦公廳日前印發《關於加快內外貿
一體化發展的若干措施》，從促進內外貿規則制度銜接融合、優化內外貿一體化發展環境等５方
面提出１８條措施，力求打通阻礙內外貿一體化的關鍵堵點，助力企業在國內國際兩個市場順暢
切換。
　　《措施》提出，加快重點領域內外貿融合發展，深化內外貿一體化試點；在重點領域培育壯
大一批內外貿融合發展產業集群；推動商業科技創新中心建設，促進互聯網、大數據、人工智能
和內外貿相關產業深度融合。
　
＊深化共建「一帶一路」、ＲＣＥＰ等框架下檢驗檢疫合作＊
　
　　《措施》提到，促進內外貿檢驗認證銜接，深化共建「一帶一路」、《區域全面經濟夥伴關
係協定》（ＲＣＥＰ）等框架下檢驗檢疫、認證認可國際合作。促進內外貿監管銜接，促進內外
貿資源要素順暢流動。推進內外貿產品同線同標同質，鼓勵各方採信「三同」認證結果。
　　在促進內外貿市場渠道對接方面，《措施》指出，支持外貿企業拓展國內市場，組織開展外
貿優品拓內銷系列活動。支持內貿企業採用跨境電商、市場採購貿易等方式開拓國際市場。發揮
平台交流對接作用，促進國內國際市場接軌。
　　《措施》並提出，加快重點領域內外貿融合發展，深化內外貿一體化試點，鼓勵加大內外貿
一體化相關改革創新力度。培育內外貿一體化企業，支持供應鏈核心企業帶動上下游企業協同開
拓國內國際市場。

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