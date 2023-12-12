《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１２日北京專電》國家主席習近平今天起一連兩天國事訪問

越南。這是習近平時隔６年再訪越南，外界高度關注此訪將如何開啟中越關系發展的新階段。

訪越前夕，習近平在越南《人民報》發表署名文章，題為《構建具有戰略意義的中越命運共

同體 開啟攜手邁向現代化的新篇章》。習近平指，雙方要落實兩黨兩國領導人共識，妥善管控

海上分歧，尋找雙方都能接受的解決辦法，為營造各自發展的良好外部環境、實現地區長治久安

作應有努力。



＊中越要繼續保持高層戰略溝通＊



習近平認為，中越要繼續保持高層戰略溝通，確保兩國關係穩步向前，雙方要堅定支持對方

，走好符合本國國情的社會主義道路，共同抵禦外部風險挑戰，確保各自社會主義建設事業行穩

致遠。

他表示，今年是中越建立全面戰略合作夥伴關係１５周年，不管國際風雲如何變幻，中越兩

黨兩國共守和平安寧，共謀發展合作，共創繁榮富強，走出一條共建人類命運共同體的陽光大道

。發揮互補優勢，強化中越命運共同體合作基礎。中國正在以高水平對外開放推動構建新發展格

局，越南經濟保持穩步增長，雙方要充分發揮地緣相近、產業互補優勢，加快推動共建「一帶一

路」倡議和「兩廊一圈」戰略對接合作，不斷拓展在互聯互通、國企改革、綠色能源、關鍵礦產

等領域合作。

