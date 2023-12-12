《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１２日北京專電》據《央視》報道，當地時間１２月１２日

中午，中共中央總書記、國家主席習近平乘專機抵達河內，開始對越南社會主義共和國進行國事

訪問。

這是習近平時隔６年再訪越南，外界高度關注此訪將如何開啟中越關係發展的新階段。



＊中越首１１月進出口同比增長３﹒６％＊



另外，從中國海關總署獲悉，今年前１１個月中越進出口１﹒４５萬億元（人民幣．下同）

，同比增長３﹒６％，中越貿易佔中國與東盟貿易的２５％。其中，１１月份當月中越進出口

１６１９﹒２億元，同比增長１２﹒５％，規模創月度歷史新高。

中國與越南農產品進出口規模持續擴大。前１１個月，中國進口越南農產品４４６﹒２億元

，同比增長２０﹒３％。其中，２０２２年新增准入的鮮榴蓮、鮮甘薯、燕窩合計進口

１４６﹒５億元，佔同期自越南農產品進口的３２﹒８％。同時，中國的蔬菜、溫帶水果受到越

南市場歡迎。前１１個月，中國對越南出口農產品３４３﹒１億元，同比增長３﹒１％。

在貨物貿易領域，中國和越南雙邊貿易持續保持良好發展勢頭，自２０１６年起，越南保持

中國在東盟的第一大貿易夥伴位置。

