《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕１２日上海專電》世茂股份（滬：６００８２３）公告稱，

公司及時任董事長許榮茂收到中證監上海監管局《行政監管措施決定書》，以及上交所發布的監

管警示，由於公司未按已披露的方案實施回購，實際執行情況僅佔回購計劃金額下限的

５０﹒０３％，與投資者及市場預期不符，被上海證監局要求責令改正，在１０個工作日內報送

書面整改報告，並按照整改期限完成相關回購事項。

而時任公司董事長許榮茂作為公司經營管理決策及信息披露的第一責任人，負責股份回購方

案制定、公布和實施，在公司股份回購事項中未勤勉盡責，對公司的上述違規行為負有責任。因

此，上交所對上海世茂股份及時任董事長許榮茂予以監管警示，並要求公司及董事、監事和高級

管理人員採取有效措施對相關違規事項進行整改，切實提高公司信息披露和規範運作水平。

世茂於今年６月５日披露回購預案，計劃自股東大會審議通過回購股份方案之日起３個月內

，以集中競價方式回購公司股份，回購金額不低於１億元（人民幣．下同），不超過２億元，回

購股份價格不高於每股１﹒３元，相關方案於２０２３年６月２７日經股東大會審議通過。然而

，直到９月２７日回購期限已滿，公司累計回購公司股份３１７５萬股，實際回購金額

５００３﹒１２萬元，佔回購計劃金額下限的５０﹒０３％，未完成原有回購計劃。

世茂股份今早大幅高開，目前漲停，報１﹒１６元。

