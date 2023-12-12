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AH股新聞

12/12/2023 16:00

《打擊貪腐》上海市人大常委會原主任董雲虎被「雙開」

　　《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕１２日上海專電》中紀委公布，近日對上海市人大常委會原
黨組書記、主任董雲虎嚴重違紀違法問題進行了立案調查。經查，董雲虎喪失理想信念，背離初
心使命，將政協委員資格等私相授受，在政治上造成不良影響，對黨不忠誠不老實，對抗組織審
查，搞迷信活動；無視中央八項規定精神，違規收受禮品禮金，大肆接受可能影響公正執行公務
的宴請；違反組織原則，在組織函詢時不如實說明問題，違規為他人職務晉升提供幫助；廉潔底
線失守，長期佔有公物，由他人支付應由其個人支付的費用，搞權色交易；干預和插手司法活動
；貪婪無度，把公權力當作謀取私利的工具，大搞權錢交易，利用職務便利為他人在融資貸款、
土地出讓、企業經營等方面謀利，並非法收受巨額財物。
　　董雲虎因嚴重違反黨的政治紀律、組織紀律、廉潔紀律和工作紀律，構成嚴重職務違法並涉
嫌受賄犯罪，且在黨的十八大後不收斂、不收手，性質嚴重，影響惡劣，經中紀委研究並報中共
中央批准，決定給予董雲虎開除黨籍處分；由國家監委給予其開除公職處分；終止其黨的二十大
代表、上海市第十二次黨代會代表資格；收繳其違紀違法所得；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關
依法審查起訴，所涉財物一並移送。

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