《經濟通通訊１２日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：
《中國證券報》
首家新設外商獨資證券公司明年上半年展業
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渣打證券（中國）有限公司１２月１１日宣布獲得中證監頒發的《經營證券期貨業務許可證》，
並計劃於２０２４年上半年正式展業，成為中國金融市場對外開放的最新案例。
貨幣調控更加註重「適度」、「精度」
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１２月８日召開的中共中央政治局會議提出，穩健的貨幣政策要靈活適度、精準有效。專家表示
，這意味著貨幣政策在堅持穩健取向的同時，會更加註重政策實施的精準度和有效性。結合當前
經濟形勢判斷，降準降息等政策舉措可能適時落地，而結構性貨幣政策工具有望繼續發揮積極作
用。
多層次體系不斷完善，綠色金融茁壯成長
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近年來，作為經濟社會綠色轉型的助推力之一，綠色金融取得快速發展。綠色貸款市場規模穩居
全球首位、綠色債券發行持續火熱、綠色保險觸角不斷延伸??金融機構正將綠色金融從政策、
理念變成了一個個產品、一筆筆資金投放。
《上海證券報》
民營企業借力資本闊步向前
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今年下半年以來，國家密集出台一系列政策舉措，助力民營經濟發展壯大。近日，八部門聯合發
布《關於強化金融支持舉措，助力民營經濟發展壯大的通知》，從加大信貸資源投入、暢通債券
融資渠道、擴大股權融資規模等關鍵處入手，以２５條具體舉措，對金融支持民營經濟進行全方
位部署。
盤活低效存量貸款正當時
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「盤活被低效占用的金融資源，提高資金使用效率」，中央金融工作會議首次提出這一金融工作
思路，激發了市場熱烈的討論。隨後，人行在《三季度貨幣政策執行報告》中，特別以專欄形式
闡釋了「盤活存量資金」的內涵與要求。
十組數據見證新時代偉大成就
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新時代以來，在以國家主席習近平為核心的黨中央堅強領導下，１４億多中國人民團結奮鬥、銳
意進取，中國經濟社會發展取得歷史性成就、發生歷史性變革，邁上全面建設社會主義現代化國
家新徵程。
《證券時報》
打通關鍵堵點，加快內外貿一體化發展
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國務院辦公廳近日發布《關於加快內外貿一體化發展的若干措施》強調，各地方、各有關部門要
積極推進各項政策措施落實，打通阻礙內外貿一體化的關鍵堵點，助力企業在國內國際兩個市場
順暢切換，爭取盡早取得實質性突破。
央企科技指數ＥＴＦ成交創新高
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權重類ＥＴＦ的活躍或預示Ａ股做多信心出現重大強化。１２月１１日，跟蹤權重類股票的央企
科技類指數ＥＴＦ，突然在尾盤大幅拉升，成交額也快速放量。其中，南方央企科技ＥＴＦ成交
額增長尤為迅速，截至收盤，該基金收漲２﹒６１％，全天成交額超過５﹒８億元人民幣，創出
該ＥＴＦ成立以來成交額的歷史新高。
金融業要以義取利，著力提升投資者獲得感
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近年來，一些金融機構盲目追求經濟利益，過度營銷、殺雞取卵等行為屢見不鮮，給金融行業的
發展帶來了一定的負面影響。金融行業主動承擔社會責任，要時刻不忘普惠為民的初心。
（ｌｃ）
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