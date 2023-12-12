《鍾之日記》１２月１２日，香港天氣：晴。香江魚缸：升。祖國股市：升。



中央政治局上周五（８日）召開會議，定調２０２４年經濟工作方向之後，按慣例一年一度

的中央經濟工作會議亦即將召開。據外電引述知情人士稱，中央經濟工作會議已在召開中，會議

可能持續兩天，或於今日結束。不過，截止魚缸收市，沒見官方公布有關會議的詳情。而國家主

席習近平今日至１３日對越南進行國事訪問，他於中午抵達越南河內，並發表書面講話表示，中

方把對越關係放在周邊外交的優先方向，期待以這次訪問為契機，推動雙邊關係進入新階段。



＊Ａ場收復三千，恒指終見回升＊



滬深股市今早低開後震盪上行，央企內房保利發展（滬：６０００４８）公告回購、實控人

同步增持，護盤意圖明顯，帶動地產板塊回暖，滬綜指全日升０﹒４％，連升三日，收報

３００３﹒４４點，重上三千點，深市表現較弱，深成指收跌０﹒０８％。不過，兩市全日成交

７８７５億元人民幣，跌破８０００億，按日縮水１３﹒６％。

香江魚缸在觸及逾一年低位後，今日止跌回升，恒指高開３４點或０﹒２％，午後Ａ場上揚

帶動，恒指最多升２１９點，尾市升幅略為收窄，恒指最終收報１６３７４，升１７３點或

１﹒０７％。大市全日成交８６６﹒２８億元。李寧（０２３３１）以２２億元向恒地購入商廈

作香港總部，昨日大跌逾１４％，公司即宣布自今日起計６個月內，動用不超過３０億元的資金

購回股份，李寧今日收復部分失地，收升４％。



＊憧憬市場改善，內房紛反彈＊



內房利好消息今紛出多，首先有外電報道指中央經濟工作會議已於周一舉行，為期兩天，市

場憧憬會議對房地產問題有明確指引。交銀國際發表報告指，期待地房地產２０２４年重振旗鼓

，預期政策為開發商提供更直接、更長期的支持，以完成交付任務。

另外，央企背景的保利集團出手增持保利發展（滬：６０００４８），為市場吹暖風，而萬

科企業（０２２０２）於上周二亦獲摩根大通以每股均價７﹒３港元增持，涉資約１﹒５１億港

元。萬科今日盤中一度漲超４％，收升約３％。

土拍市場亦有好消息，杭州取消土地限價後的首場土拍攬金約１３３﹒８８億元人民幣，售

出９宗地塊，其中５宗屬溢價成交。鐵路北板塊更誕地王，溢價率達３８﹒３％，令長期低迷的

房地產行業稍添信心。

華潤置地（０１１０９）公布１１月銷售金額按年增加８﹒６％；首１１個月累計銷售金額

及面積，分別按年增加１３﹒６％及４﹒４％。潤地股價彈近６％。

其他同行表現亦亮眼，碧桂園（０２００７）漲８﹒２％，綠城中國（０３９００）升

４﹒４％，保利置業（００１１９）升３﹒３％，雅居樂（０３３８３）升２﹒６％。



＊閱文大升１３％，購騰訊動漫資產大行看好＊



騰訊（００７００）旗下閱文集團（００７７２）宣布以６億人民幣收購騰訊動漫資產，另

擬斥最多１０億人民幣回購股份。大行紛唱好，閱文大升１３％，報３０﹒２５元。

富瑞發表研報指，閱文購母企資產，將進一步擴大ＩＰ開發的內容組合、人才資源和效率，

釋放動漫ＩＰ協同效應，給予閱文「買入」評級，目標價４８元。

中金指，閱文ＡＩ技術或賦能小說動漫化改編，提升ＩＰ商業化的效率，結合騰訊動漫的

ＩＰ儲備和產能，或提升ＩＰ生產效率並釋放價值。則維持閱文集團「跑贏行業」評級，目標價

４７元。



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