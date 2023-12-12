《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕１２日上海專電》上海文旅局宣布，全面啟動上海入境旅遊

形像推廣行動，並聘請了七位來自德國、法國、意大利、西班牙和馬來西亞等國的國際友人擔任

上海國際旅遊形像公益推廣人，發布全新的２０２４年上海文旅宣傳片和文旅體節展賽事活動日

歷，邀請全世界的遊客來魔都打卡。

上海文旅局表示，明年上海將不斷推進和優化入境旅遊工作，著力提升旅遊產品吸引力，充

分把握全球旅遊消費需求演變趨勢，以增加來滬遊客人次、延長在滬停留時間、提升在滬消費水

平為目標，策劃推出多層次、差異化的旅遊線路產品，打造一批都市型開放式景區。同時加強城

市形像的海外宣推，用好國際友城、駐外機構、新媒體平台、重大節展賽會，提升城市品牌形像

的觸達率和美譽度，並以提升入境服務體驗感為目標，對接國際旅遊通行規則，加強各方協同、

資源集成，用好用足各項政策，優化提升入境旅遊服務措施。

數據顯示，今年前三季度，上海接待入境遊客２２９﹒９萬人次，入境遊恢復水平位於全國

城市前列，上海作為中國入境旅遊第一站效應日益凸顯，預計年內將吸引入境遊客超３００萬人

次。

