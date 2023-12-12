  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
AH股新聞

12/12/2023 08:36

《駐滬專電》上海啟動入境遊形像推廣，聘請７位德法等國友人助力

　　《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕１２日上海專電》上海文旅局宣布，全面啟動上海入境旅遊
形像推廣行動，並聘請了七位來自德國、法國、意大利、西班牙和馬來西亞等國的國際友人擔任
上海國際旅遊形像公益推廣人，發布全新的２０２４年上海文旅宣傳片和文旅體節展賽事活動日
歷，邀請全世界的遊客來魔都打卡。
　　上海文旅局表示，明年上海將不斷推進和優化入境旅遊工作，著力提升旅遊產品吸引力，充
分把握全球旅遊消費需求演變趨勢，以增加來滬遊客人次、延長在滬停留時間、提升在滬消費水
平為目標，策劃推出多層次、差異化的旅遊線路產品，打造一批都市型開放式景區。同時加強城
市形像的海外宣推，用好國際友城、駐外機構、新媒體平台、重大節展賽會，提升城市品牌形像
的觸達率和美譽度，並以提升入境服務體驗感為目標，對接國際旅遊通行規則，加強各方協同、
資源集成，用好用足各項政策，優化提升入境旅遊服務措施。
　　數據顯示，今年前三季度，上海接待入境遊客２２９﹒９萬人次，入境遊恢復水平位於全國
城市前列，上海作為中國入境旅遊第一站效應日益凸顯，預計年內將吸引入境遊客超３００萬人
次。

【訂閱有賞】25度生活YouTube頻道 暖暖冬日賞你etnet 30週年珍藏版2024年曆卡 + keroppi加大版毛毯！► 立即訂閱

返回AH股新聞

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

九運香港行運秘笈！原來呢幾個行業最旺！九運搬去呢幾區因乜解究？家居風水點擺設？阿法醒你旺足20年tips！

【訂閱有賞】25度生活YouTube Channel 暖暖冬日賞 etnet 30週年珍藏版2024年曆卡 + Kerokerokeroppi加大版毛毯

etnet定存息率比較神器！幫你搵邊間銀行最高息

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金