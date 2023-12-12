《經濟通通訊社１２日專訊》第十三屆全國政協經濟委員會副主任劉世錦近日在上海出席一

個研討會時建議，需要對企業分類作出調整，不再區分國企與民企，而是按照企業的規模、技術

等特點進行分類並出台相應政策。

他認為，按照所有制對企業分類，是傳統計劃經濟向市場經濟轉型過程中留下的痕跡，現在

有必要也有條件正本清源、回歸常態。

劉世錦指，隨著市場經濟的成熟和發展，不同所有制資本股權多元化和相互融合成為常態－

－大型央企境外上市，民營企業的股東中也不乏直接或間接的國有股東，現實中要找到純粹國有

或純粹個人所有的企業愈來愈困難。更重要的是，他認為，劃分國企、民企實際上低估了企業家

才能和精神的作用：按照這種思路，資本屬性的地位和作用是第一位的，企業家才能和精神排在

第二甚至更低的位次。



＊防止回到政府讓幹甚麼才能幹甚麼的老路＊



他同時建議，在糾正所有制歧視方面，應有實質性推進，要改變行業准入、項目招標、資金

獲取等方面國企、民企不平等的潛規則，並以此作為營商環境建設的重要內容，形成相關行政監

察、社會監督、法律訴訟等制度，允許和鼓勵平台企業、大型科技骨幹企業，大膽投資、積極創

新，參與國家重點項目建設，實現常態化、負面清單為主的管理。

此外，在對企業投資設立「紅綠燈」方面，劉世錦認為，要防止回到政府讓幹甚麼才能幹甚

麼的老路，通常政府並不比企業更聰明、更了解市場情況，也不會承擔決策失誤，因此需要擺正

政府和企業的關係，政府可以提出負面清單或對產業發展的現狀和走勢提供有價值的信息，在此

前提下，把選擇權交給企業和市場，才能推動創新和增長潛能的充分發揮。（ｌｃ）

