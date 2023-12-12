《經濟通通訊社１２日專訊》深交所近日與沙特交易所集團在沙特首都利雅得簽署合作諒解

備忘錄，雙方將在ＥＳＧ、金融科技、投資者服務、企業培育服務等多領域開展經驗交流互鑒，

還將共同研究推動指數、基金和ＲＥＩＴｓ等產品合作，研究探索ＥＴＦ互通、上市公司交叉上

市，聯合搭建以深交所科融通（Ｖ－Ｎｅｘｔ）平台為基礎的中沙跨境資本服務機制，促進雙方

市場主體參與跨境投資，進一步推動中沙資本市場聯通融合。

深交所相關負責人表示，雙方將以此次簽署備忘錄為契機，圍繞共同關心的ＥＳＧ、金融科

技等多個領域開展務實合作，共同推進指數、ＥＴＦ等跨境產品聯通，搭建服務兩國企業、投資

機構對接的跨境投融資服務平台，增強資本市場服務兩國實體經濟的能力。

沙特交易所集團相關負責人表示，此次備忘錄的簽署將促進沙中資本市場間更深層次的合作

。推動資本市場的發展是兩國的共同目標，相信兩國的發行人和投資者將從資本市場間的深度合

作中受益。

下一步，深交所將繼續加強與境外交易所及市場機構多領域合作，通過產品互掛、機制對接

、設施互聯、資源共享，持續優化跨境產品體系，拓寬跨境投融資渠道，為境外中長期資金入市

營造「願意來、留得住」的市場環境。（ｌｃ）

