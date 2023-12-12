  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
AH股新聞

12/12/2023 08:59

《擴大開放》深交所將與沙特交易所集團研究探索ＥＴＦ互通

　　《經濟通通訊社１２日專訊》深交所近日與沙特交易所集團在沙特首都利雅得簽署合作諒解
備忘錄，雙方將在ＥＳＧ、金融科技、投資者服務、企業培育服務等多領域開展經驗交流互鑒，
還將共同研究推動指數、基金和ＲＥＩＴｓ等產品合作，研究探索ＥＴＦ互通、上市公司交叉上
市，聯合搭建以深交所科融通（Ｖ－Ｎｅｘｔ）平台為基礎的中沙跨境資本服務機制，促進雙方
市場主體參與跨境投資，進一步推動中沙資本市場聯通融合。
　　深交所相關負責人表示，雙方將以此次簽署備忘錄為契機，圍繞共同關心的ＥＳＧ、金融科
技等多個領域開展務實合作，共同推進指數、ＥＴＦ等跨境產品聯通，搭建服務兩國企業、投資
機構對接的跨境投融資服務平台，增強資本市場服務兩國實體經濟的能力。
　　沙特交易所集團相關負責人表示，此次備忘錄的簽署將促進沙中資本市場間更深層次的合作
。推動資本市場的發展是兩國的共同目標，相信兩國的發行人和投資者將從資本市場間的深度合
作中受益。
　　下一步，深交所將繼續加強與境外交易所及市場機構多領域合作，通過產品互掛、機制對接
、設施互聯、資源共享，持續優化跨境產品體系，拓寬跨境投融資渠道，為境外中長期資金入市
營造「願意來、留得住」的市場環境。（ｌｃ）

【訂閱有賞】25度生活YouTube頻道 暖暖冬日賞你etnet 30週年珍藏版2024年曆卡 + keroppi加大版毛毯！► 立即訂閱

返回AH股新聞

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

九運香港行運秘笈！原來呢幾個行業最旺！九運搬去呢幾區因乜解究？家居風水點擺設？阿法醒你旺足20年tips！

【訂閱有賞】25度生活YouTube Channel 暖暖冬日賞 etnet 30週年珍藏版2024年曆卡 + Kerokerokeroppi加大版毛毯

etnet定存息率比較神器！幫你搵邊間銀行最高息

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金