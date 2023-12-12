《經濟通通訊社１２日專訊》美團外賣宣布啟動冬季騎手招募，計劃投入１億元（人民幣．

下同），開放３０萬騎手崗位，持續擴大就業供給，為保障冬季外賣消費提供支撐。

據悉，此次冬季騎手招募資金將主要用於應對北京、上海等城市，以及東北、華北等運力緊

張區域的招新激勵，其中包括升級「伯樂獎」等舉措，騎手推薦新人最多可獲過萬元獎勵。在線

下，美團也將加大對合作商招募的資源支持，在各地政府指導下聯動區域內的人力資源機構，擴

大招新信息覆蓋面。

據悉，為加強騎手冬季配送保障，美團已投入１７億元冬季配送補貼，在全國各地開展冬季

關懷活動。



＊年前勞動力緊缺，專家：局部地區短期現象＊



針對外賣配送行業的用工波動情況，中國新就業形態研究中心主任、首都經濟貿易大學勞動

經濟學院副教授張成剛表示，外賣配送行業勞動力供需狀況始終處於動態平衡。冬季是外賣消費

旺季，運力需求擴大，但勞動力市場在年前供給會出現緊缺，特別是北方以及一線城市等由於天

氣和人口流動原因，人力缺口會更加顯著，外賣平台和合作企業加大招募力度有助於緩解用工問

題。整體來看，外賣配送行業用工靈活、流動性大，無論是「用工難」和「勞動力過剩」，都是

局部地區的短期現象，通過市場自行調節可有效解決。



＊美團為首個ＡＩ交互產品申請商標＊



另外，愛企查Ａｐｐ顯示，近日，美團關聯公司北京三快科技有限公司申請註冊多枚「ＡＩ

ＷＯＷ」「ＡＩＷＯＷ」商標，分類涉及網站服務、教育娛樂、社會服務等，目前商標狀態均

為等待實質審查。 據了解，ＷＯＷ為美團首個ＡＩ交互產品，於１１月初上線。（ｒｙ）

