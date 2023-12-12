《經濟通通訊社１２日專訊》美團外賣宣布啟動冬季騎手招募，計劃投入１億元（人民幣．
下同），開放３０萬騎手崗位，持續擴大就業供給，為保障冬季外賣消費提供支撐。
據悉，此次冬季騎手招募資金將主要用於應對北京、上海等城市，以及東北、華北等運力緊
張區域的招新激勵，其中包括升級「伯樂獎」等舉措，騎手推薦新人最多可獲過萬元獎勵。在線
下，美團也將加大對合作商招募的資源支持，在各地政府指導下聯動區域內的人力資源機構，擴
大招新信息覆蓋面。
據悉，為加強騎手冬季配送保障，美團已投入１７億元冬季配送補貼，在全國各地開展冬季
關懷活動。
＊年前勞動力緊缺，專家：局部地區短期現象＊
針對外賣配送行業的用工波動情況，中國新就業形態研究中心主任、首都經濟貿易大學勞動
經濟學院副教授張成剛表示，外賣配送行業勞動力供需狀況始終處於動態平衡。冬季是外賣消費
旺季，運力需求擴大，但勞動力市場在年前供給會出現緊缺，特別是北方以及一線城市等由於天
氣和人口流動原因，人力缺口會更加顯著，外賣平台和合作企業加大招募力度有助於緩解用工問
題。整體來看，外賣配送行業用工靈活、流動性大，無論是「用工難」和「勞動力過剩」，都是
局部地區的短期現象，通過市場自行調節可有效解決。
＊美團為首個ＡＩ交互產品申請商標＊
另外，愛企查Ａｐｐ顯示，近日，美團關聯公司北京三快科技有限公司申請註冊多枚「ＡＩ
ＷＯＷ」「ＡＩＷＯＷ」商標，分類涉及網站服務、教育娛樂、社會服務等，目前商標狀態均
為等待實質審查。 據了解，ＷＯＷ為美團首個ＡＩ交互產品，於１１月初上線。（ｒｙ）
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