《經濟通通訊社１２日專訊》中央政治局上周五（８日）召開會議，定調２０２４年經濟工

作方向之後，按慣例一年一度的中央經濟工作會議亦即將召開。據《路透》引述知情人士報道，

國家主席習近平和其他高層領導人已經開始召開中央經濟工作會議，討論２０２４年經濟增長目

標和計劃，該會議可能持續兩天，於今日結束。而外交部早前公布，習近平１２月１２日至１３

日對越南進行國事訪問。

市場關注中央經濟工作會議的進一步消息，滬深股市今早低開，上證綜合指數（滬綜指）低

開０﹒１７％，報２９８６﹒３３點，深成指低開０﹒１７％，鋼鐵、石油股走低。

Ａ場昨日過山車行情，跟蹤權重類股票的央企科技類指數ＥＴＦ昨日尾市突大幅拉升，其中

，南方央企科技ＥＴＦ成交額增長尤為迅速，截至收市，該基金收漲２﹒６１％，全日成交超過

５﹒８億元（人民幣．下同），創出該ＥＴＦ成立以來成交額的歷史新高。業界分析，中國國新

增持的基金，大概率指向了南方央企科技ＥＴＦ和博時央企創新ＥＴＦ。南方央企科技ＥＴＦ今

早繼續走高。

人民銀行再放水，今日進行４１４０億元７天期逆回購，淨投放２０４０億元，連同周一的

淨投放２１８０億，兩日放水４２２０億元。（ｃｔ）

