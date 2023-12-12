《經濟通通訊社１２日專訊》據外電引述消息人士指，中共中央經濟工作會議已於周一

（１１日）舉行，會議將討論２０２４年內地經濟增長目標。該會議閉門舉行，可能持續兩天，

於今日（１２日）結束。

市場關注中央經濟工作會議的進一步消息，滬深股市今早低開後震盪上行，滬綜指半日轉升

０﹒０６％，報２９９３﹒３６點，深市表現弱，深成指半日跌０﹒２５％，創業板指更跌

０﹒７５％。股市半日成交５０２９億元（人民幣．下同），較上日同時段成交減少５％。



＊地產股衝高，保利Ａ半日升逾８％＊



中央政治局上周五（８日）召開會議，定調２０２４年經濟工作方向，惟會議沒有明確提到

房地產問題，僅表示要持續有效防範化解重點領域風險，堅決守住不發生系統性風險的底線。市

場憧憬隨後召開的中央經濟工作會議對房地產領域有明確指引。交銀國際展望２０２４年的中國

房地產行業，預期政策為開發商提供更直接、更長期的支持，大部分一二線城市的限制措施取消

。更多政策將繼續支持領先開發商的流動性，以完成交付和竣工任務。預計一二線城市的房地產

成交量將恢復５－１０％，三線城市則表現不佳。

上午內房股衝高，中交地產（深：０００７３６）、大龍地產（滬：６００１５９）漲停，

招商蛇口（深：００１９７９）升超５％，萬科Ａ（深：０００００２）、城建發展

（滬：６００２６６）等升幅均逾４％。

另外，保利發展（滬：６０００４８）公告，計劃於３個月內回購公司股票，回購總額不低

於１０億、不超過２０億元，回購價格不超過１５﹒１９元╱股。同時，實控人保利集團計劃在

未來１２個月內，通過集中競價交易方式增持公司Ａ股股份，增持金額不低於２﹒５億元、不超

過５億元。回購、增持雙管齊下，保利發展開盤即漲５％，半日升逾８％。（ｒｙ）

