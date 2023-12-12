《經濟通通訊社１２日專訊》滬深股市今早低開後震盪上行，央企內房保利發展

（滬：６０００４８）公告回購、實控人同步增持，護盤意圖明顯，帶動地產板塊回暖，滬綜指

全日升０﹒４％，連升三日，收報３００３﹒４４點，重上三千點，深市表現較弱，深成指收跌

０﹒０８％，創業板指跌０﹒６％。兩市全日成交７８７５億元（人民幣．下同），跌破

８０００億，按日縮水１３﹒６％。外資今日通過滬股通、深股通淨流出５０﹒２億元，連續兩

天流出。



＊地產板塊憧憬改善，土拍市場地王重現＊



中央政治局上周五（８日）召開會議，定調２０２４年經濟工作方向，但沒有明確提到房地

產問題，僅表示要持續有效防範化解重點領域風險，市場憧憬隨後召開的中央經濟工作會議對房

地產領域有明確指引。交銀國際展望２０２４年的中國房地產行業，預期政策為開發商提供更直

接、更長期的支持，大部分一二線城市的限制措施取消。更多政策將繼續支持領先開發商的流動

性，以完成交付和竣工任務。

土拍市場傳來好消息，杭州「取消土地限價、結束土地搖號時代」的首場土拍今天如期登場

。除了提前停止出讓的一塊土地，其餘９宗地塊全部售出，其中５宗更屬溢價成交，鐵路北地塊

溢價率高達３８﹒３％，成為該板塊的新地王。

內房股走強，中交地產（深：０００７３６）、大龍地產（滬：６００１５９）漲停，招商

蛇口（深：００１９７９）收升４﹒６％。

保利發展在回購、增持雙管齊下，收升７﹒６％，報１０﹒３４元，與回購價格上限

１５﹒１９元，仍有近４７％升幅。

國務院辦公廳發布《關於加快內外貿一體化發展的若干措施》強調，各地方、各有關部門要

積極推進各項政策措施落實，打通阻礙內外貿一體化的關鍵堵點，助力企業在國內國際兩個市場

順暢切換。貿易板塊拉升，南京商旅（滬：６００２５０）等股漲停。（ｃｔ）



表列滬深股市主要指數

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收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）

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滬深３００指數 ３４２６﹒８０ ＋０﹒２１

上證綜合指數 ３００３﹒４４ ＋０﹒４０ ３３３２﹒００

上證Ａ股指數 ３１４８﹒９３ ＋０﹒４０

深證成份指數 ９６２５﹒２６ －０﹒０８ ４５４３﹒００

深圳創業板指數 １９０３﹒８７ －０﹒６２

上證Ｂ股指數 ２２９﹒３７ －０﹒２０ ０﹒９１

深證Ｂ股指數 １０８３﹒２０ ＋０﹒４６ ０﹒６９

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