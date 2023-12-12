《經濟通通訊社１２日專訊》華為據報正就擬設立的智駕公司股權出售，與平治（內地稱「

奔馳」）和奧迪汽車接洽。《路透》引述３名知情人士透露，華為已詢問奔馳和大眾汽車旗下的

奧迪，是否有興趣購買其智能汽車軟件和零部件公司的少量股份。知情人士稱，此舉旨在將合作

關係擴展到中國品牌之外；華為希望外國投資者的引入有助於保護其業務免受地緣政治緊張局勢

的進一步影響。

報道引述消息人士透露，華為最近幾周與奔馳進行了初步會談，華為同意向其出售３％－

５％的股份，估值有待協商。此前有消息指，華為新智駕公司估值介乎２８０億－３５０億美元

。不過，消息人士補充，奔馳並不太感興趣，因為它希望繼續掌管自家軟件，以維持高端品牌定

位，而非外包予供應商。

消息人士又指，奧迪對華為提議的感興趣程度暫時無法確定，惟奧迪和華為正計劃合作為奧

迪開發自動駕駛技術，有關技術將自２０２５年起用於在中國市場銷售的汽車，並將由奧迪與一

汽集團的合資企業負責生產。

報道指，奔馳拒絕對有關臆測置評，奧迪亦拒絕發表評論；華為沒有回應置評請求。

此前長安汽車（深：０００６２５）於１１月２６日公告，與華為簽署了《投資合作備忘錄

》，經雙方協商，華為擬設立一家從事汽車智能系統及部件解決方案研發、設計、生產、銷售和

服務的公司，長安汽車及其關聯方擬出資獲取不超過４０％股權。華為常務董事、智能汽車解決

方案ＢＵ董事長余承東隨後承認，將分拆智能汽車解決方案（ＩＡＳ）業務部門（ＢＵ）獨立運

營，已邀請智選車合作夥伴北汽（滬：６００７３３）、賽力斯（滬：６０１１２７）、江淮汽

車（滬：６００４１８）、奇瑞加入新合資公司，並希望一汽等整車廠一起參與。（ｓｌ）

