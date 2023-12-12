《經濟通通訊社１２日專訊》據內媒《界面新聞》引述產業鏈資深人士報道，隨著手機、電

子煙、小家電等消費電子產品市場復甦，大型ＭＣＵ芯片（微處理器芯片）公司在今年第三、四

季加速去庫存，而國產ＭＣＵ的車規級產品，也在三、四季度加速向華為問界、長安等國產新能

源汽車供貨。

報道指，自２０２３年下半年起，隨著華為、蘋果相繼發布新手機，以及中國「雙１１」和

美國「黑五」促銷，全球消費電子市場開始有復甦跡象，帶動上游元器件產業復甦。



＊深圳ＭＣＵ大廠：第三季出貨量比上半年有兩位數增長＊



深圳ＭＣＵ大廠中微半導（滬：６８８３８０）、國民技術（深：３０００７７）和芯海科

技（滬：６８８５９５）相關負責人均表示，第三季出貨量比上半年有兩位數增長，預計第四季

還會持續，其中電子煙ＭＣＵ產品還出現結構性缺貨，車規級ＭＣＵ上升勢頭明顯。

供應鏈人士指出，中微半導車規級ＭＣＵ芯片主要供應長安（深：０００６２５）、東風

（滬：６００００６）、賽力斯（滬：６０１１２７）等公司，主要用於傳感器、開關、大燈、

天窗等控制功能上，其中在華為與賽力斯聯手打造的問界產品中已有超過１０顆的供應量；中微

半導車規級ＭＣＵ芯片供應量今年１１月開始明顯上升，明年估計會翻倍。

招商電子的研報亦顯示，芯海科技、杰發科技、兆易創新（滬：６０３９８６）等公司

ＭＣＵ產品已進入華為汽車產業鏈。

據中信證券數據，每輛傳統汽車平均用到７０顆以上ＭＣＵ，智能汽車則超過３００顆。

（ｓｌ）

