《經濟通通訊社１２日專訊》大連萬達集團網站發文稱，太盟投資集團（ＰＡＧ）與大連萬

達商管集團今日共同宣布簽署新投資協議。太盟將聯合其他投資者，在其２０２１年的投資贖回

期滿時，經大連萬達商管集團贖回後，對珠海萬達商管再投資。現有投資人於２０２１年８月對

珠海萬達商管的投資額約為３８０億（人民幣．下同），其中太盟的投資額約為２８億美元（約

１８０億人民幣），現有投資人在原投資安排中享有到期贖回權。

按照新協議，大連萬達商管持股４０％，為單一最大股東，太盟等數家現有及新進投資人股

東參與投資，總計持股６０％。萬達將與太盟等重要股東一起，進一步優化公司法人治理，保持

管理團隊穩定，共同支持公司的長遠發展。此次新協議體現出投資者對珠海萬達商管增長潛力的

高度肯定，對其經營能力的高度認可。

早前外界均預計，珠海萬達商管今年無法上市，恐面對高達３００億元的股權回購壓力。《

彭博》日前報道，大連萬達集團曾懇求延期回購但遭投資者拒絕，萬達再向投資者提出優化方案

，包括向投資人發放約佔公司市值一半的新股，涉及價值約１０００億元，此舉可能導致實控人

王健林放棄對珠海萬達商管的控股權，並可能引入新投資者。（ｓｌ）

