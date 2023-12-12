《經濟通通訊社１２日專訊》小米（０１８１０）與華為掀起「口水戰」，華為常務董事、

終端ＢＧ ＣＥＯ、智能汽車解決方案ＢＵ董事長余承東日前在２０２３華為花粉年會上批評「

友商」對知識產權不夠尊重，簡單地改個名就當成自家產品，並舉例稱，「有些友商將雙旋水滴

鉸鏈直接變成了龍骨鉸鏈，但實際上並沒有龍骨的存在」。

據了解，小米今年發布的旗艦折疊屏手機小米ＭＩＸ Ｆｏｌｄ３使用了龍骨轉軸。小米董

事長雷軍介紹稱，小米龍骨轉軸是小米深耕底層核心技術的成果之一。華為則在今年發布的折疊

屏手機Ｍａｔｅ Ｘ３上搭載自研的最新一代雙旋水滴鉸鏈，據報可以做到「輕薄平整，開合自

如」。

對於余承東的言論，小米微博「小米公司發言人」今日發聲明批評，余承東無端針對小米龍

骨轉軸技術發布不實言論，與事實嚴重不符。聲明強調，龍骨轉軸是小米自研的全新一代折疊轉

軸，業內首創３級桿組結構，無論是設計思路，還是機械結構，均與余承東所講的雙旋水滴鉸鏈

完全不同。此外，小米自研龍骨轉軸於２０２０年９月１８日申請專利、２０２１年１月５日獲

得專利授權、２０２３年８於ＭＩＸ Ｆｏｌｄ３上首發應用；雙旋水滴鉸鏈則於２０１９年

１２月１３日申請專利、２０２１年６月１８日才公開。小米促請余承東遵循「科學與嚴謹」的

基本規則，勿再抹黑同行、誤導公眾。（ｓｌ）

