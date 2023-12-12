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AH股新聞

12/12/2023 14:01

《華為動向》華為余承東諷友商抄襲，小米反擊斥與事實嚴重不符

　　《經濟通通訊社１２日專訊》小米（０１８１０）與華為掀起「口水戰」，華為常務董事、
終端ＢＧ　ＣＥＯ、智能汽車解決方案ＢＵ董事長余承東日前在２０２３華為花粉年會上批評「
友商」對知識產權不夠尊重，簡單地改個名就當成自家產品，並舉例稱，「有些友商將雙旋水滴
鉸鏈直接變成了龍骨鉸鏈，但實際上並沒有龍骨的存在」。
　　據了解，小米今年發布的旗艦折疊屏手機小米ＭＩＸ　Ｆｏｌｄ３使用了龍骨轉軸。小米董
事長雷軍介紹稱，小米龍骨轉軸是小米深耕底層核心技術的成果之一。華為則在今年發布的折疊
屏手機Ｍａｔｅ　Ｘ３上搭載自研的最新一代雙旋水滴鉸鏈，據報可以做到「輕薄平整，開合自
如」。
　　對於余承東的言論，小米微博「小米公司發言人」今日發聲明批評，余承東無端針對小米龍
骨轉軸技術發布不實言論，與事實嚴重不符。聲明強調，龍骨轉軸是小米自研的全新一代折疊轉
軸，業內首創３級桿組結構，無論是設計思路，還是機械結構，均與余承東所講的雙旋水滴鉸鏈
完全不同。此外，小米自研龍骨轉軸於２０２０年９月１８日申請專利、２０２１年１月５日獲
得專利授權、２０２３年８於ＭＩＸ　Ｆｏｌｄ３上首發應用；雙旋水滴鉸鏈則於２０１９年
１２月１３日申請專利、２０２１年６月１８日才公開。小米促請余承東遵循「科學與嚴謹」的
基本規則，勿再抹黑同行、誤導公眾。（ｓｌ）

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