《經濟通通訊社１２日專訊》深圳市規劃和自然資源局印發《深圳市建設用地開工竣工管理

辦法》，根據項目用地性質、建築高度和建築規模的不同，對建設用地的開工、竣工期限作出規

定，並對不能按時開工、竣工等情況詳細說明。《辦法》即日（１２日）起施行，有效期５年。

《辦法》其中規定，主體功能為住房類建設項目，應在劃撥決定書簽發之日或供應合同簽訂

之日起１年內開工建設，自劃撥決定書簽發之日或供應合同簽訂之日起４年內竣工。

主體功能為非住房類建設項目的開工、竣工期限具體為：建築高度１００米或以下，建築面

積５萬平方米或以下，開工期限１年，竣工期限３年內；５萬平方米－１０萬平方米的開工期限

為１﹒５年內，竣工期限３﹒５年內；大於１０萬平米，開工期限１﹒５年內，竣工期限４年內

。同時，建築高度１００米以上，建築面積小於５萬平方米的開工期限為２年內，竣工期限為

４﹒５年內；５萬平方米－１０萬平方米的開工期限為２年內，竣工期限為５年內；大於１０萬

平米的開工期限為２﹒５年內，竣工期限為６年內。當中，建設項目地下室３層或以上，其開工

日期可再延長６個月，竣工期限相應順延。



＊開工不予延期，竣工只可延期１次且不超過２年＊



《辦法》並列明，土地使用權人應當在劃撥決定書或供應合同的規定、約定期限內按時開工

，開工期限不予延期。超過規定、約定的開工期限未動工開發造成土地閒置的，按照閒置土地相

關規定處置。

土地使用權人如要申請竣工延期，應在竣工期屆滿前３個月內提出申請，並按申請延長竣工

的期限繳納違約金。申請延期只可延期１次且最長不得超過２年。若因企業自身原因造成土地閒

置經處置後延長竣工期限，不能因企業自身原因再次申請竣工延期；土地使用權人按規定繳納違

約金後，竣工期限按原供應合同約定的竣工期限順延。

土地使用權人實際竣工逾期，土地使用權供應方應會同相關部門對竣工逾期的原因進行調查

和認定，屬於企業自身原因的須按規定收取違約金。屬於政府行為導致延長開工、竣工期限的，

不計收違約金，每次延期不得超過１年。延長開工期限的，竣工期限相應順延。（ｓｌ）

