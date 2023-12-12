《經濟通通訊社１２日專訊》國家主席習近平當地時間今日中午乘專機抵達越南河內，展開

國事訪問，是時隔６年習近平再到訪河內。越南總理范明政，越共中央政治局委員、中央書記處

書記、中央內政部部長潘庭濯，越共中央書記處書記、中央對外部部長黎懷忠等到停機坪迎接。

習近平發表書面講話，指中方把對越關係放在周邊外交的優先方向，期待以這次訪問為契機，就

中越兩黨兩國關係全局性、戰略性、方向性問題及共同關心的國際和地區問題深入交換意見，推

動雙邊關係進入新階段。

習近平乘車從機場抵達下榻飯店之後，再轉往主席府廣場出席越共中央總書記阮富仲舉行的

歡迎儀式，隨後在越共中央駐地與阮富仲舉行會談。習近平形容阮富仲是「我的老朋友、好朋友

」，去年底阮富仲訪華期間，彼此相約在河內見面，「今天我如約而至，完成同你的第三輪互訪

」。習近平表示，中方始終從戰略高度和長遠角度看待中越關係，把越南視為周邊外交的優先方

向。習近平並稱，願同阮富仲一道宣布中越兩黨兩國關係新定位，在深化中越全面戰略合作夥伴

關係基礎上，攜手構建具有戰略意義的中越命運共同體。信在雙方共同努力下，中越關係將進入

政治互信更高、安全合作更實、互利合作更深、民意基礎更牢、多邊協調配合更緊、分歧管控解

決更好的新階段，中越兩國社會主義建設事業將日益行穩致遠，並為地區乃至世界穩定、發展、

繁榮作出新貢獻。

會談後，習近平與阮富仲共同見證中越雙方雙署的合作文本，之後兩人在越共中央駐地進行

茶敘。（ｓｌ）

