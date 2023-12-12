  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
AH股新聞

12/12/2023 18:14

《中國要聞》習近平與阮富仲會談：願攜手構建中越命運共同體

　　《經濟通通訊社１２日專訊》國家主席習近平當地時間今日中午乘專機抵達越南河內，展開
國事訪問，是時隔６年習近平再到訪河內。越南總理范明政，越共中央政治局委員、中央書記處
書記、中央內政部部長潘庭濯，越共中央書記處書記、中央對外部部長黎懷忠等到停機坪迎接。
習近平發表書面講話，指中方把對越關係放在周邊外交的優先方向，期待以這次訪問為契機，就
中越兩黨兩國關係全局性、戰略性、方向性問題及共同關心的國際和地區問題深入交換意見，推
動雙邊關係進入新階段。
　　習近平乘車從機場抵達下榻飯店之後，再轉往主席府廣場出席越共中央總書記阮富仲舉行的
歡迎儀式，隨後在越共中央駐地與阮富仲舉行會談。習近平形容阮富仲是「我的老朋友、好朋友
」，去年底阮富仲訪華期間，彼此相約在河內見面，「今天我如約而至，完成同你的第三輪互訪
」。習近平表示，中方始終從戰略高度和長遠角度看待中越關係，把越南視為周邊外交的優先方
向。習近平並稱，願同阮富仲一道宣布中越兩黨兩國關係新定位，在深化中越全面戰略合作夥伴
關係基礎上，攜手構建具有戰略意義的中越命運共同體。信在雙方共同努力下，中越關係將進入
政治互信更高、安全合作更實、互利合作更深、民意基礎更牢、多邊協調配合更緊、分歧管控解
決更好的新階段，中越兩國社會主義建設事業將日益行穩致遠，並為地區乃至世界穩定、發展、
繁榮作出新貢獻。
　　會談後，習近平與阮富仲共同見證中越雙方雙署的合作文本，之後兩人在越共中央駐地進行
茶敘。（ｓｌ）

etnet全新YouTube頻道「健康好人生」，助你實現健康好人生！► 立即訂閱

返回AH股新聞

下一篇新聞︰12/12/2023 18:02  《滬╱深股通》貴州茅台為滬股通十大成交活躍股榜首

其他AH股新聞
More

12/12/2023 17:55  《中國要聞》韓正晤力拓董事長，強調對實現全年增長目標充滿信心

12/12/2023 17:42  《中國要聞》文旅部料今年國內旅遊人次和收入雙雙恢復至疫前九成

12/12/2023 17:24  《打擊貪腐》原中鐵總公司總經理盛光祖受賄逾六千萬，判囚１５年

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

九運香港行運秘笈！原來呢幾個行業最旺！九運搬去呢幾區因乜解究？家居風水點擺設？阿法醒你旺足20年tips！

【訂閱有賞】25度生活YouTube Channel 暖暖冬日賞 etnet 30週年珍藏版2024年曆卡 + Kerokerokeroppi加大版毛毯

etnet定存息率比較神器！幫你搵邊間銀行最高息

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金