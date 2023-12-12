《經濟通通訊社１２日專訊》２０２３中國旅遊集團化發展論壇周一至二在上海舉行，中國

旅遊研究院（文化和旅遊部數據中心）在論壇上發布《中國旅遊集團化發展報告（２０２３）》

，預測２０２３年全年國內旅遊人次將達到５４﹒０７億，國內旅遊收入將達到５﹒２萬億元人

民幣，分別恢復至２０１９年的９０％和９１％。

據中國旅遊研究院測算，２０２３年前三季，全國旅遊經濟運行綜合指數一直處於景氣區間

，均值為１１１﹒０９。雖然第四季是傳統出遊淡季，但今年第四季城鄉居民出遊意願保持在

９０﹒３７的高位。

《報告》分析，從產業發展來看，旅遊產業景氣度與企業家信心明顯回升。目前國內頭部景

區客流同比增長明顯，航空業顯著改善、同比回暖明顯，酒店業績改善。今年前三季，國內旅遊

集團、上市公司、旅遊景區的併購重組、股權轉換和短債私募等融資需求旺盛。在１８３６家接

受調研的企業中，有７９﹒２％的投資╱運營類企業、４６％的製造╱服務類企業開展了投資活

動，這表明企業家和經理人看好旅遊業的未來，投資領域主要集中在主題樂園╱遊樂園建設、文

旅裝備、科技、度假區╱街區、目的地運營等領域。

另外，本年度中國旅遊集團２０強包括中國旅遊集團、華僑城集團、首旅集團、中青旅控股

（滬：６００１３８）、海昌集團、錦江國際集團、攜程集團（０９９６１）、春秋集團、復星

旅遊文化集團（０１９９２）、華住集團（０１１７９）、同程旅行集團（００７８０）、浙旅

投集團、杭州商旅運河集團、開元旅業集團、祥源控股集團、山東文旅集團、湖北文化旅遊集團

、嶺南集團、四川省旅遊投資集團、明宇實業集團等。（ｓｌ）

