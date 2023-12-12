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AH股新聞

12/12/2023 17:42

《中國要聞》文旅部料今年國內旅遊人次和收入雙雙恢復至疫前九成

　　《經濟通通訊社１２日專訊》２０２３中國旅遊集團化發展論壇周一至二在上海舉行，中國
旅遊研究院（文化和旅遊部數據中心）在論壇上發布《中國旅遊集團化發展報告（２０２３）》
，預測２０２３年全年國內旅遊人次將達到５４﹒０７億，國內旅遊收入將達到５﹒２萬億元人
民幣，分別恢復至２０１９年的９０％和９１％。
　　據中國旅遊研究院測算，２０２３年前三季，全國旅遊經濟運行綜合指數一直處於景氣區間
，均值為１１１﹒０９。雖然第四季是傳統出遊淡季，但今年第四季城鄉居民出遊意願保持在
９０﹒３７的高位。
　　《報告》分析，從產業發展來看，旅遊產業景氣度與企業家信心明顯回升。目前國內頭部景
區客流同比增長明顯，航空業顯著改善、同比回暖明顯，酒店業績改善。今年前三季，國內旅遊
集團、上市公司、旅遊景區的併購重組、股權轉換和短債私募等融資需求旺盛。在１８３６家接
受調研的企業中，有７９﹒２％的投資╱運營類企業、４６％的製造╱服務類企業開展了投資活
動，這表明企業家和經理人看好旅遊業的未來，投資領域主要集中在主題樂園╱遊樂園建設、文
旅裝備、科技、度假區╱街區、目的地運營等領域。
　　另外，本年度中國旅遊集團２０強包括中國旅遊集團、華僑城集團、首旅集團、中青旅控股
（滬：６００１３８）、海昌集團、錦江國際集團、攜程集團（０９９６１）、春秋集團、復星
旅遊文化集團（０１９９２）、華住集團（０１１７９）、同程旅行集團（００７８０）、浙旅
投集團、杭州商旅運河集團、開元旅業集團、祥源控股集團、山東文旅集團、湖北文化旅遊集團
、嶺南集團、四川省旅遊投資集團、明宇實業集團等。（ｓｌ）

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