《經濟通通訊社１２日專訊》原中國鐵路總公司黨組書記、總經理盛光祖受賄、利用影響力

受賄逾６３８０萬元（人民幣．下同）一案，今日在陝西省寶雞市中級人民法院一審公開宣判。

兩罪併罰，法院決定對盛光祖執行有期徒刑１５年，並處罰金６００萬元；對犯罪所得及孳息依

法予以追繳，上繳國庫。

經審理查明，２００４年至２０２２年，盛光祖利用擔任海關總署黨組副書記、副署長、黨

組書記、署長，原鐵道部黨組書記、部長，原中國鐵路總公司黨組書記、總經理，第十二屆全國

人民代表大會常務委員會委員、財政經濟委員會副主任委員等職務上的便利，為有關單位和個人

在企業經營、項目承攬、職務晉升、工作調整等方面謀取利益，非法收受上述單位和個人財物折

合共計人民幣５６６６萬餘元。２０２１年１１月，盛光祖利用原擔任中國鐵路總公司黨組書記

、總經理的職權和地位形成的便利條件，通過其他國家工作人員職務上的行為，為相關單位在企

業經營方面謀取不正當利益。其間，盛光祖非法收受相關人員財物折合共計人民幣７１４萬餘元

。

盛光祖２０１８年３月退休，去年３月受查，同年９月被開除黨籍及取消所享受待遇。

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