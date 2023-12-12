《經濟通通訊社１２日專訊》財政部今日在香港面向專業投資者招標發行１００億元（人民
幣．下同）國債，投資者認購踴躍，認購倍數３﹒５１倍。其中，２年期（增發）３０億元，發
行價格９９﹒４２元，對應發行利率２﹒６％；３年期（增發）３０億元，發行價格９９﹒２３
元，對應發行利率２﹒６２％；５年期（增發）４０億元，發行價格９９元，對應發行利率
２﹒７５％。（ｓｌ）
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12/12/2023 17:16
【聚焦人幣】財政部在港成功發行１００億人民幣國債，認購逾３倍
《經濟通通訊社１２日專訊》財政部今日在香港面向專業投資者招標發行１００億元（人民
幣．下同）國債，投資者認購踴躍，認購倍數３﹒５１倍。其中，２年期（增發）３０億元，發
行價格９９﹒４２元，對應發行利率２﹒６％；３年期（增發）３０億元，發行價格９９﹒２３
元，對應發行利率２﹒６２％；５年期（增發）４０億元，發行價格９９元，對應發行利率
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