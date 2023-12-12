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AH股新聞

12/12/2023 07:53

《國企紅籌》光大證券（０６１７８）董事會延期換屆，不影響運營

　　《經濟通通訊社１２日專訊》光大證券（０６１７８）（滬：６０１７８８）公布，第六屆
董事會和監事會的任期將於本周四（１４日）屆滿。正在遴選新一任董事會及監事會成員，第六
屆董事會和監事會延期換屆，董事會各專門委員會的任期相應順延，不會影響正常運營。
　　該集團指，在換屆選舉工作完成前，第六屆董事會和監事會全體成員、董事會各專門委員會
委員將繼續履行相應的職責和義務，保證董事會及監事會工作的連續性。（ｗｈ）

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