《經濟通通訊社１２日專訊》光大證券（０６１７８）（滬：６０１７８８）公布，第六屆

董事會和監事會的任期將於本周四（１４日）屆滿。正在遴選新一任董事會及監事會成員，第六

屆董事會和監事會延期換屆，董事會各專門委員會的任期相應順延，不會影響正常運營。

該集團指，在換屆選舉工作完成前，第六屆董事會和監事會全體成員、董事會各專門委員會

委員將繼續履行相應的職責和義務，保證董事會及監事會工作的連續性。（ｗｈ）

