  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
AH股新聞

13/12/2023 09:33

《駐京專電》北京發布暴雪橙色預警，中小學、幼兒園學生居家學習

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１３日北京專電》北京市氣象台發布的暴雪橙色預警訊號、
寒潮藍色預警訊號、道路結冰黃色預警訊號仍未解除，預計今天早晨至１５日上午，市內將出現
大雪到暴雪，其中今天１０時至２０時為此次降雪過程的最強時段，延慶、昌平、門頭溝、房山
、懷柔、海澱、石景山、豐台、東城、西城、朝陽、大興、通州的部分地區降雪量將達到１０毫
米以上。氣象台提醒，需注意防範降雪對城市運行、交通運輸、設施農業等方面的不利影響。
　　氣象台並預計，降雪過後，１５日至１６日將出現寒潮天氣，屆時京城將有３、４級偏北風
，陣風７級左右，４８小時最低氣溫降幅達１０℃以上。１６日夜間平原地區最低氣溫將降至零
下１５℃左右。
　
＊部分列車臨時停運，中小學、幼兒園學生居家學習＊
　　
　　北京西站官方微博發布消息指，受降雪影響，今日北京西站、北京豐台站部分列車臨時停運
，已購買停運列車車票的旅客，可於３０天內辦理全額退票手續。
　　北京市教委則宣布，因應市氣象台昨晚升級發布暴雪橙色預警訊號，為保障師生的安全和健
康，決定自今日開始，採取學生臨時居家學習措施，範圍為全市所有中小學、幼兒園、中等職業
學校，具體到校復課時間待全市統一部署後另行通知。

【訂閱有賞】25度生活YouTube頻道 暖暖冬日賞你etnet 30週年珍藏版2024年曆卡 + keroppi加大版毛毯！► 立即訂閱

返回AH股新聞

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

九運香港行運秘笈！原來呢幾個行業最旺！九運搬去呢幾區因乜解究？家居風水點擺設？阿法醒你旺足20年tips！

【訂閱有賞】25度生活YouTube Channel 暖暖冬日賞 etnet 30週年珍藏版2024年曆卡 + Kerokerokeroppi加大版毛毯

etnet定存息率比較神器！幫你搵邊間銀行最高息

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金