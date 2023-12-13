《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１３日北京專電》北京市氣象台發布的暴雪橙色預警訊號、

寒潮藍色預警訊號、道路結冰黃色預警訊號仍未解除，預計今天早晨至１５日上午，市內將出現

大雪到暴雪，其中今天１０時至２０時為此次降雪過程的最強時段，延慶、昌平、門頭溝、房山

、懷柔、海澱、石景山、豐台、東城、西城、朝陽、大興、通州的部分地區降雪量將達到１０毫

米以上。氣象台提醒，需注意防範降雪對城市運行、交通運輸、設施農業等方面的不利影響。

氣象台並預計，降雪過後，１５日至１６日將出現寒潮天氣，屆時京城將有３、４級偏北風

，陣風７級左右，４８小時最低氣溫降幅達１０℃以上。１６日夜間平原地區最低氣溫將降至零

下１５℃左右。



＊部分列車臨時停運，中小學、幼兒園學生居家學習＊



北京西站官方微博發布消息指，受降雪影響，今日北京西站、北京豐台站部分列車臨時停運

，已購買停運列車車票的旅客，可於３０天內辦理全額退票手續。

北京市教委則宣布，因應市氣象台昨晚升級發布暴雪橙色預警訊號，為保障師生的安全和健

康，決定自今日開始，採取學生臨時居家學習措施，範圍為全市所有中小學、幼兒園、中等職業

學校，具體到校復課時間待全市統一部署後另行通知。

