《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１３日北京專電》在中國國際經濟交流中心舉行的２０２３

－２０２４中國經濟年會上，財政部綜合司司長林澤昌表示，推動實現２０２４年經濟社會發展

各項目標任務，明年積極的財政政策要適度加力、提質增效，做好六個「著力」。

林澤昌表示，著力支持現代化產業體系的建設，積極支持科技創新，保障關鍵核心技術攻關

資金需求，持續加大基礎研究支持力度，深化科技經費分配使用機制改革，調整優化經費使用方

向。著力擴大有效需求，繼續用好地方政府專項債券、中央預算內投資等，發揮政府投資帶動作

用，用好社會保障轉移支付等工具，多渠道增加居民投入，增強消費能力。



＊繼續支持工業、交通、建築等重點行業領域綠色低碳轉型＊



林澤昌稱，要著力推動城鄉區域協調發展，堅持農業農村優先發展，支持全面推進鄉村振興

，圍繞保障國家糧食安全，落實藏糧於地、藏糧於技戰略，穩定實施耕地地力保護補貼政策。

林澤昌表示，著力促進綠色低碳發展，持續推進大氣污染防治和水生態環境的保護，加大生

態系統保護修復力度，推動構建從山頂到海洋的保護治理制度大格局，繼續支持工業、交通、建

築等重點行業領域綠色低碳轉型，持續優化清潔能源的支持政策。著力保障和改善民生，繼續實

施就業優先戰略，推動抓好重點群體的就業創業工作，強化社會保障措施。著力增強財政可持續

性，強化地方財政運行的預警監測，加大對財力薄弱、風險較高地區的跟蹤監測力度，加強財政

資金調度，及時發現和處置財政運行中的風險隱患。

