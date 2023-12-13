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AH股新聞

13/12/2023 13:18

《經濟年會》工信部：前瞻布局一批未來產業，推動ＡＩ等研發應用

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１３日北京專電》在中國國際經濟交流中心舉行的２０２３
－２０２４中國經濟年會上，工信部總經濟師高東升表示，將持續推動產業結構優化升級，前瞻
布局一批未來產業，推動人工智能、人形機器人等前沿技術研發和應用推廣，加快構築未來發展
新優勢。加快推進製造業綠色低碳發展，加快打造綠色低碳供應鏈，持續提升能源資源利用效率
。支持中小企業發展，完善國家省市縣四級中小企業公共服務體系，促進中小企業數字化轉型。
　　高東升介紹，將以科技創新推動產業創新，特別是以顛覆性技術和前沿技術。建設高水平產
業科技創新平台體系，優化製造業創新中心建設和布局，建成一批實驗驗證平台和中試平台，支
持國家自主創新示範區和國家高新技術產業開發區，積極探索優化創新機制，加快打造世界領先
的科技園區和創新高地。
　　高東升表示，以科技創新引領現代化產業體系建設，大力推進新型工業化。要全力以赴穩定
工業增長。著力抓好電子、輕工等重點行業穩增長，以提高技術、能耗、排放等標準為牽引，推
動大規模設備更新和消費品以舊換新。同時要實施製造業重點產業鏈高質量發展行動，打造自主
可控、安全可靠的產業鏈供應鏈。

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