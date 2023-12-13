《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１３日北京專電》中國國際經濟交流中心舉行的２０２３－

２０２４中國經濟年會上，住建部副部長董建國表示，針對部分房企出現債務違約風險，金融管

理部門已出台了一系列支持政策，但風險出清還需要一個過程，將繼續配合金融管理部門，抓好

各項政策的落實，一視同仁，滿足不同所有制房地產企業的合理融資需求，支持暫時資金鏈緊張

的房企解決短期現金流緊張問題，促進其恢復正常經營，堅決防止債務違約風險集中爆發。



＊債務違約並不意味著公司項目停止運轉＊



董建國表示，房企一般是集團公司加項目公司的架構，集團公司和項目公司都是獨立法人，

集團公司出現債務違約，並不意味著項目公司停止運轉，項目的開發運營還在繼續。比如某大型

房企去年上半年發生了債務違約，但公司今年１到１１月份，仍然實現了近８００億元人民幣的

銷售收入，並且完成了債務重組。

董建國說，如果將債務違約等同為「爆雷」或者是「資金鏈斷裂」，會造成企業完全停擺的

錯誤認識，導致社會對企業產生信任危機，進而沖擊市場銷售，加劇企業困難。各方面應該理性

地看待房地產市場出現的問題，共同維護房地產市場的平穩健康發展。

