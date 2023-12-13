《經濟通通訊社１３日專訊》中央經濟工作會議提出，明年要堅持穩中求進、以進促穩、先

立後破，多出有利於穩預期、穩增長、穩就業的政策，不斷鞏固穩中向好的基礎。繼續實施積極

的財政政策和穩健的貨幣政策，加強政策工具創新和協調配合。

中國銀行研究院主管級高級研究員李佩珈表示，本次中央經濟工作會議更加強調「先立後破

」以推進經濟平穩轉型。過去一段時間，國內房地產領域風險增多，總的來說「破」得太快，而

「立」的方面還沒有建立。「先立後破」調控思路的出台，預示著未來在風險處置的節奏和力度

之間將更加註重宏觀均衡。「先立後破」將有利於推動房地產市場「軟著陸」。

李佩珈指出，房地產市場「先立後破」的核心含義是通過加快保障性住房建設及城中村改造

等以實現房地產投資「軟著陸」。特別是會議要求對民營企業一視同仁，滿足不同所有制房地產

企業的合理融資需求，這既有利於增強中低收入住房福祉，也有利於房地產市場債務風險平穩化

解，為房地產市場新發展模式的構建贏得時間和空間。（ｌｃ）

