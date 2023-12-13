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AH股新聞

13/12/2023 11:20

【中經會－解讀】中指院：房地產企業資金支持政策有望細化落實

　　《經濟通通訊社１３日專訊》中央經濟工作會議提出，要積極穩妥化解房地產風險，一視同
仁滿足不同所有制房地產企業的合理融資需求，促進房地產市場平穩健康發展。加快推進保障性
住房建設、「平急兩用」公共基礎設施建設、城中村改造等「三大工程」。完善相關基礎性制度
，加快構建房地產發展新模式。
　　中指研究院市場研究總監陳文靜表示，房地產過去兩年經歷了「超調」，明年房地產能否企
穩對穩定宏觀大局尤為重要。積極穩妥化解房地產風險仍是２０２４年的重要目標，當前房地產
風險主要體現在房企債務化解、項目保交付等方面，預計２０２４年企業端資金支持政策有望繼
續細化落實。
　　她指出，化解房企風險仍需要推動企業恢復自我造血，因此市場銷售實質性修復是改善企業
資金面的關鍵，而銷售市場好轉仍需要需求端政策繼續托底發力，預計２０２４年一線城市將繼
續優化限購政策，核心二線城市有望全面取消限購，更多低能級城市或通過發放購房補貼等方式
促進購房需求釋放。
　　另外，明年「三大工程」將加快推進。其中，對於城中村改造，因城施策實施細則預計將陸
續出台，一批項目有望進入實施階段，從供需兩端支持房地產企穩。對於保障性住房建設，實施
策略有望逐漸明晰，配售型保障房供給量將有所增加。對於「平急兩用」公共基礎設施建設，或
與低效、閒置基礎設施相結合，因地制宜實現資源再利用，也將對房地產投資產生積極帶動作用
。（ｌｃ）

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