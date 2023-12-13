《經濟通通訊社１３日專訊》中央經濟工作會議１２月１１日至１２日在北京舉行。會議提

出，當前推動經濟回升需要克服一些困難和挑戰，主要包括有效需求不足、部分行業產能過剩、

社會預期偏弱、風險隱患仍然較多等，因此要強化宏觀政策逆周期和跨周期調節，繼續實施積極

的財政政策和穩健的貨幣政策，加強政策工具創新和協調配合。

中金公司研究部國內策略首席分析師李求索表示，在宏觀政策方面，會議對貨幣政策的定調

由去年的「精準有力」調整為「靈活適度、精準有效」，同時提出「社會融資規模、貨幣供應量

同經濟增長和價格水平預期目標相匹配」，可能意味著未來貨幣政策目標將更多關注價格因素，

預計在穩增長政策支持下，明年需求與價格有望實現溫和回升。

本次會議還提出，鼓勵發展創業投資、股權投資。

李求索指，未來，中國資本市場仍需重視創業投資、股權投資，繼續完善一級和二級市場的

良性聯動作用，在注重滿足科技創新企業融資需求的同時，關注投資者回報和滿意度的提升，形

成投資者伴隨科技創新企業發展實現雙贏的正向反饋。

另外，會議還提出，要促進社會綜合融資成本穩中有降。李求索指，前三季度新發放企業貸

款加權平均利率為３﹒９％，新發放普惠小微企業貸款利率為４﹒２９％，當前融資成本仍有優

化調整空間。用好結構性貨幣政策工具、金融機構減費讓利、創新融資方式、發展多層次資本市

場等，均有利於降低企業融資成本。（ｌｃ）

