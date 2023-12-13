《經濟通通訊社１３日專訊》中央經濟工作會議１２月１１日至１２日舉行。瑞銀首席中國

經濟學家汪濤表示，會議設定了較為寬鬆的宏觀政策基調，計劃進一步加碼政策，穩定社會預期

、經濟增長和就業市場。考慮到經濟面臨的種種挑戰和較穩溫和的政策組合，瑞銀維持對

２０２４年中國ＧＤＰ增速將放緩至４﹒４％的預測。

她指出，不同政府部門之間的政策協調或將有所改善，有助於提升政策效率，以及避免政策

意外收緊。這可能表明針對部分行業的監管政策將持續正常化（如互聯網平台公司），政策環境

會更為友好。

財政政策方面，預計明年政府會設定３﹒５％－３﹒８％的預算赤字率目標，提升地方政府

專項債新增限額至４萬億元人民幣左右。同時，隱性政府債務規模將持續受到控制。預計

２０２４年增廣財政赤字率將僅溫和擴張０﹒６個百分點。

貨幣政策將延續寬鬆定調，但不會出台大規模刺激政策，預計明年人行將再下調ＭＬＦ政策

利率１０－２０個點子，降準２５－５０個點子，同時綜合運用其他流動性調節工具。降息和降

準時點可能最快出現在明年春節前。



＊人行料增ＰＳＬ投放，支持地產和平急兩用基建項目＊



房地產市場方面，中央經濟工作會議重申要推進「城中村改造」和保障房建設，一視同仁滿

足不同所有制房企合理融資需求。

汪濤表示，未來幾個月，房地產寬鬆政策會取得更多進展。人行可能會增加抵押補充貸款

（ＰＳＬ）投放，支持房地產行業和平急兩用基建項目。銀行可能會加大對符合資格的房企的信

貸支持，但是對發放大規模流動資金貸款可能依然保持謹慎。

總體而言，瑞銀預計２０２４年房地產活動繼續下跌，但跌幅將較２０２３年有所收窄，因

此對經濟增長的拖累有所減弱。（ｌｃ）

