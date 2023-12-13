《經濟通通訊１３日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



中央經濟工作會議在北京舉行

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中央經濟工作會議１２月１１日至１２日在北京舉行。會議指出，進一步推動經濟回升向好需要

克服一些困難和挑戰，主要是有效需求不足、部分行業產能過剩、社會預期偏弱、風險隱患仍然

較多，國內大循環存在堵點，外部環境的複雜性、嚴峻性、不確定性上升。要增強憂患意識，有

效應對和解決這些問題。



增強宏觀政策取向一致性，鞏固經濟回升向好基礎

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中央經濟工作會議１２月１１日至１２日在北京舉行。會議要求，要強化宏觀政策逆周期和跨周

期調節，繼續實施積極的財政政策和穩健的貨幣政策，加強政策工具創新和協調配合。要增強宏

觀政策取向一致性。專家認為，財政政策將適時適度加大力度，貨幣政策將注重前瞻性預調微調

。



２０２３年第一批增發國債項目清單下達

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近日，發改委根據增發國債項目實施工作機制確定的項目和國債金額，商有關部門下達２０２３

年增發國債第一批項目清單。第一批項目清單包括災後恢復重建和提升防災減災能力、東北地區

和京津冀受災地區等高標準農田建設、重點自然災害綜合防治體系建設工程領域項目。





《上海證券報》



中央經濟工作會議在北京舉行

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中央經濟工作會議１２月１１日至１２日在北京舉行。會議指出，進一步推動經濟回升向好需要

克服一些困難和挑戰，主要是有效需求不足、部分行業產能過剩、社會預期偏弱、風險隱患仍然

較多，國內大循環存在堵點，外部環境的複雜性、嚴峻性、不確定性上升。要增強憂患意識，有

效應對和解決這些問題。



習近平同越共中央總書記阮富仲舉行會談

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當地時間１２月１２日下午，剛剛抵達河內的國家主席習近平在越共中央駐地同越共中央總書記

阮富仲舉行會談。雙方宣布中越兩黨兩國關係新定位，在深化中越全面戰略合作夥伴關係基礎上

，攜手構建具有戰略意義的中越命運共同體。



上海打造國際金融中心「升級版」

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中央金融工作會議提出加快建設金融強國目標，同時要求增強上海國際金融中心的競爭力和影響

力。業內認為，上海國際金融中心的「升級版」，將對應著進一步的金融開放與創新，涉及制度

型開放、跨境投融資、數字化轉型、直接融資創新等方方面面。





《證券時報》



中央經濟工作會議在北京舉行

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中央經濟工作會議１２月１１日至１２日在北京舉行。會議指出，進一步推動經濟回升向好需要

克服一些困難和挑戰，主要是有效需求不足、部分行業產能過剩、社會預期偏弱、風險隱患仍然

較多，國內大循環存在堵點，外部環境的複雜性、嚴峻性、不確定性上升。要增強憂患意識，有

效應對和解決這些問題。



習近平同越共中央總書記阮富仲舉行會談

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當地時間１２月１２日下午，剛剛抵達河內的國家主席習近平在越共中央駐地同越共中央總書記

阮富仲舉行會談。雙方宣布中越兩黨兩國關係新定位，在深化中越全面戰略合作夥伴關係基礎上

，攜手構建具有戰略意義的中越命運共同體。



中國經濟有望進一步回升向好

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中央經濟工作會議１２月１１日至１２日在北京舉行。會議對做好明年經濟工作指明了方向，提

出了具體要求。多位受訪專家認為，展望明年，穩增長政策效果將繼續顯現，國內需求有望持續

修復，外部環境或有所改善，在政策和市場的驅動下，中國經濟有望進一步回升向好。（ｌｃ）

